Präsidentensohn vor Gericht: Sohn von Robert Mugabe wegen Mordversuchs angeklagt

In der südafrikanischen Luxusvilla des jüngsten Sohns von Simbabwes Ex-Präsident Mugabe wird ein Angestellter angeschossen. Unter Verdacht stehen Mugabes Sohn und ein weiterer Mann.
Johannesburg - Der jüngste Sohn des ehemaligen simbabwischen Autokraten Robert Mugabe ist in Südafrika wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Bellarmine Mugabe erschien am Montagmorgen mit einem Mitangeklagten vor dem Amtsgericht Alexandra in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Mugabe identifizierte sich namentlich, äußerte sich aber nicht zu den Vorwürfen.