Präsident des VfB Stuttgart: Eine Ära voller Widersprüche – wird Claus Vogt am Sonntag abgewählt?

Eine Ära voller Widersprüche – wird Claus Vogt am Sonntag abgewählt?

1 Präsident Claus Vogt blickt gespannt auf die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Sonntag in der Porsche-Arena. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Auf der Mitgliederversammlung wird darüber abgestimmt, ob der VfB-Präsident Claus Vogt im Amt bleibt – und bisher ist nur eines klar: Wie sich die organisierte Fanszene positioniert.









Die Stunde der Klarheit naht – und mit jeder Minute, die die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart heranrückt, steigt die Spannung. Denn die zentrale Frage am Sonntag (ab 11 Uhr) in der Porsche-Arena lautet: Bleibt Claus Vogt Präsident des Fußball-Bundesligisten? Zwei Abwahlanträge stehen auf der Tagesordnung. Formuliert und eingereicht durch Einzelpersonen, doch dahinter stehen die organisierten Fangruppen Commando Cannstatt und Schwabensturm. Jene Ultras, die ursprünglich dazu beigetragen haben, dass Vogt in das Präsidentenamt kam und es auch behielt.