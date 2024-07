Florian Diekmann ist neuer Präsident des Landgerichts Rottweil und folgt damit Dietmar Foth, der Ende Februar 2024 in den Ruhestand getreten ist. Justizministerin Marion Gentges überreichte am gestrigen Montag Florian Diekmann bei einer Feierstunde die Ernennungsurkunde. Das schreibt das „Ministerium für Justiz und für Migration“.

Bewerbungsfrist läuft am 22. Juli ab

Nun wird für das Landgericht Hechingen ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin benötigt. Die Stelle des Hechinger Landgerichtspräsidenten ist bereits seit dem 1. Juli ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft am 22. Juli ab. Das berichtet die Pressestelle des Ministeriums auf Nachfrage der Redaktion.

Diekmann übte die Funktion des Landgerichtspräsidenten in Hechingen seit dem Jahr 2021 aus. Er startete seine Justiztätigkeit 2005 bei der Staatsanwaltschaft Mannheim und sodann beim Landgericht Mannheim. 2007 erfolgte die Abordnung an das Justizministerium, wo er in der Zentralstelle persönlicher Referent des Ministers war und im Juni 2008 die Funktion des stellvertretenden Zentralstellenleiters übertragen wurde.

Ein Experte für KI-Systeme in Hechingen

2011 erfolgte die Erprobungsabordnung ans Oberlandesgericht Stuttgart. Danach war Florian Diekmann am Landgericht Stuttgart in einer großen Strafkammer eingesetzt, bevor er wieder an das Oberlandgericht Stuttgart wechselte. Er war in verschiedenen Straf- und Zivilsenaten eingesetzt und wurde 2013 Präsidialrichter. 2016 wurde er erneut an das Justizministerium abgeordnet und war Leiter des „Personalreferats I 1“. Er kehrte 2017 zum Oberlandgericht Stuttgart in leitender Funktion zurück.

Am Landgericht Hechingen hat er unter anderem den Einsatz von KI-Systemen für die Unterstützung richterlicher Arbeit sowie die bundesweit erste Pilotierung des neuen Textsystems bk.text in der Justiz erfolgreich vorangetrieben.