Präsenzunterricht in Sulz Rektoren agieren als Krisenmanager

Sulz - Der "virtuelle Startschuss" ist gefallen. In ihren eigenen vier Wänden sitzen die Schüler an ihren Handys oder Laptops, und werden auch im neuen Jahr digital unterrichtet. Ein paar wenige von ihnen nehmen am Präsenzunterricht teil. "Das hört man nicht alle Tage, aber die Schüler sind dankbar, dass sie wieder in die Schule kommen dürfen", sagt Monika Schneider, Schul­lei­te­rin der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Sulz am Ne­ckar, Vöh­rin­gen und Emp­fin­gen. "Sie freuen sich über die Abwechslung." Das dürfen aber nur jene, für die im Sommer der Realschulabschluss ansteht. An der GWRS Sulz sind das rund 40 Prüflinge.

Für die Schüler der Klassenstufen eins und zwei des Albeck-Gymnasiums Sulz stehen in den nächsten Wochen erstmal Klausuren an, schildert Oberstudiendirektorin Katharina Lucke. "Aufgrund der Schulschließung im Dezember ist daher einiges nachzuholen." Vor Ort gilt weiterhin: Abstand halten, regelmäßiges Lüften, Hände desinfizieren und Maske tragen. "Alles prinzipiell gemäß gültigen Verordnungen und Hygienevorschriften für Schulen. Das ist extrem wichtig, denn Leichtsinn wäre ein schlechter Ratgeber in diesen Zeiten", erklärt Jörg Springmann, Schulleiter der Lina-Hähnle-Realschule in Sulz.