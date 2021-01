Präsenzklausuren trotz Lockdown HFU-Student fürchtet Corona-Infektion

Im Sommer gab es mehr Onlineklausuren

Hochschulen und Unis dürfen in Baden-Württemberg derzeit nur in Ausnahmen Präsenzangebote machen. Laut Website der Landesregierung dort, "wo das unabdingbar nötig und hygienisch verantwortbar ist - insbesondere bei zwingenden Prüfungen, bei Zugangs- und Zulassungsverfahren, bei Laborpraktika und Praxisübungen, für Präparierkurse, sowie Veranstaltungen mit überwiegend praktischen Unterrichtsanteilen".

Dass derzeit trotz Lockdown Präsenzklausuren stattfinden, kommentiert der Leon R. als "kompletten Schwachsinn". Woanders sei es nicht erlaubt, in ein Restaurant zu gehen, er solle aber zu den Klausuren gehen? "Das sind Sachen, die kann ich nicht verstehen", sagt er. Der junge Mann fordert deshalb, dass die Prüfungen anders organisiert werden. Er denke da an Hausarbeiten, Online-Klausuren oder eine Verschiebung der Termine, so der Mittzwanziger. Im Sommer sei das an der HFU auch noch viel mehr so gehandhabt worden, berichtet er. Und jetzt im Winter, wo die Corona-Lage wesentlich schlimmer sei, würden wieder mehr Präsenztermine stattfinden. Für Leon. R. ergibt das keinen Sinn.

Ansteckungsgefahr hält sich laut Professor "in sehr engen Grenzen"

Professor Robert Schäflein-Armbruster bestätigt dem Schwarzwälder Boten, dass im Wintersemester an der HFU zehn Prozent mehr Präsenzprüfungen als noch im Sommersemester 2020 vorgesehen sind. Das sei jedoch erwartbar gewesen, denn im Wintersemester würden stets mehr Prüfungen geschrieben, erklärt er. Andere Formate für Prüfungen zu finden, beschreibt er als sehr kompliziert. Hier gelte es einerseits, die Vorgaben der Prüfungsordnungen einzuhalten. Andererseits aber auch die Aspekte zu beachten, die den Studiengängen im Rahmen ihrer Akkreditierung auferlegt worden seien. "Der vollständige Wechsel von Präsenz zu digital wäre weder leistungsgerecht noch sinnvoll und letztlich für die Studierenden auch nicht fair", meint Schäflein-Armbruster. Er betont: "Ungeprüft oder gar leichtfertig wurde und wird keine einzige Präsenzprüfung durchgeführt."

Schäflein-Armbruster kann das Missbehagen von Leon R. zwar verstehen. Ihm persönlich würden Gespräche mit den Fachleuten jedoch weitgehende Sicherheit vermitteln, dass die HFU das Machbare getan habe. Deshalb müsse bei Einhaltung der Corona-Regeln, die für Präsenzveranstaltungen und Präsenzprüfungen gelten, kein Unbehagen aufkommen. Er selbst habe außerdem bislang die Erfahrung gemacht, dass sich die Studenten diszipliniert an die Vorgaben hielten. Deshalb fühle Schäflein-Armbruster sich selbst bei den Präsenzveranstaltungen gut und sicher. "Wenn eingehalten wird, was Regel ist, dann hält sich die Gefahr einer Ansteckung in sehr engen Grenzen", ist er der Professor überzeugt.

Während Präsenzveranstaltungen müssen Masken getragen werden

Schäflein-Armbruster zählt auf, welche Hygienemaßnahmen derzeit bei Präsenzprüfungen gelten:

- Alle Räume für Prüfungen sind speziell eingerichtet, mit größeren Abständen als gefordert.

- Die Anwesenheit wird über ein QR-Code-System erfasst.

- Es müssen medizinische Masken getragen werden.

Die HFU sei überzeugt, "ein verantwortungsbewusstes, faires und ausgewogenes Vorgehen für alle Beteiligten gefunden zu haben", so der Prorektor für Lehre. Er bemerkt zudem: "Corona verlangt von uns allen und jeden Tag, Dinge gegeneinander abzuwägen."