Präsentation von Modellbetrieb: Wie der Tennenbronner Mooshof Agroforstwirtschaft betreibt

Auf dem Vorderen Mooshof im Schwarzenbach teilen sich die Kühe ihre Weide jetzt mit frisch gepflanzten Bäumen und Sträuchern.
Seit November 2023 betreiben Matthias Hang und seine Lebensgefährtin Evelyn John den Vorderen Mooshof im Schwarzenbach unter dem Namen „Qulibri“ mit Milchviehhaltung und eigener Käserei. Als sogenannter „Agroforst-Modellbetrieb“ machen sie an einem Projekt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord zur „Agroforstwirtschaft“ mit: Bei dieser werden Bäume oder Sträucher (Gehölze) und Tierhaltung (und/oder Ackerkulturen – daher der Name) auf derselben landwirtschaftlichen Fläche kombiniert. (unsere Redaktion berichtete).