Präsentation von Modellbetrieb: Wie der Tennenbronner Mooshof Agroforstwirtschaft betreibt

Seit November 2023 betreiben Matthias Hang und seine Lebensgefährtin Evelyn John den Vorderen Mooshof im Schwarzenbach unter dem Namen „Qulibri“ mit Milchviehhaltung und eigener Käserei. Als sogenannter „Agroforst-Modellbetrieb“ machen sie an einem Projekt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord zur „Agroforstwirtschaft“ mit: Bei dieser werden Bäume oder Sträucher (Gehölze) und Tierhaltung (und/oder Ackerkulturen – daher der Name) auf derselben landwirtschaftlichen Fläche kombiniert. (unsere Redaktion berichtete).

380 Sträucher gepflanzt Für rund 120 Bäume und 380 Sträucher reichte die Projektförderung des Naturparks für die Umgestaltung der Viehweide. Eigentlich sollte diese am Samstag, 14. März, bepflanzt werden. Wegen des für diesen Tag angekündigten schlechten Wetters wurde die Aktion einen Tag früher auf den Freitag vorgezogen. Nicht nur Kälte, sogar Schnee hatte der Wetterbericht gemeldet.15 freiwillige Helfer aus Tennenbronn und sogar aus der alten rheinland-pfälzischen Heimat von Hang und John waren gekommen und legten um viertel vor acht Uhr morgens los. Auch die Altbauern Josef und Erika Günter, von denen die beiden den Hof übernommen hatten, waren vom Projekt „Feuer und Flamme“ und machten mit.

Voller Einsatz

Mit einem kleinen Bagger wurden die Löcher gegraben, die 120 Bäume und 380 Sträucher gesetzt und an dünne, aber stabile Metallstreben angebunden, Schutzvorrichtungen angebracht und Hackschnitzel als Mulch aufgetragen.

Gesetzt wurden Eiche, Linde oder Wildkirsche und Obstbäume, an Sträuchern zum Beispiel Haselnuss oder Holunder. Um 19 Uhr war das meiste geschafft. „Es war viel Arbeit und sehr anstrengend für alle, aber jetzt freuen wir uns, dass die Bäume und Sträucher in der Erde sind“, erklärt John beim Termin unserer Redaktion vor Ort.

Jetzt müssen nur noch die Restarbeiten erledigt werden, zum Beispiel die Fertigstellung der Schutzzäune um die Pflanzen herum, gegen Wildtiere und Kühe. Notwendig und geplant ist auch die Installation eines Bewässerungssystems („Tropfbewässerung“), wenn der Sommer trocken ist und der Niederschlag nicht ausreicht.

Doppelter Nutzen

Auch die Kühe weiden schon wieder auf der Fläche, jetzt zwischen den frisch gesetzten Bäumen und Sträuchern, und ein Schild am Anfang des Hangs mit der Überschrift „Agroforst-Modellbetrieb – Hier wächst Klimaschutz“ informiert über die vielen Vorteile der Doppelnutzung: Einerseits liefern die Gehölze Obst, Nüsse, Holz, Blütenvielfalt oder Biomasse, andererseits kann darauf beweidet werden. Zudem speicherten die Bäume und Sträucher CO2, schützten vor Erosion, bremsen den Wind, spenden Schatten für die Nutztiere, liefern Lebensraum für Vögel und Insekten.