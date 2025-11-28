Präsentation in der Jamm-Bar: Forum Demokratie Lahr will auch die Frustrierten erreichen

Der neue Verein hat sich in der Jamm-Bar vorgestellt. Die Akteure haben sich auf die Fahne geschrieben, auch jene Menschen anzusprechen, die sich abgehängt fühlen.
Der Abend wurde nach einer kurzen Begrüßung von den Vorstandsmitgliedern Claudia Gale und Heinz Siebold musikalisch durch den Freiburger Sänger und Schauspieler Olaf Creutzburg eröffnet. Er trat in historisch badischer Revolutionskleidung auf und begleitete seine lebhaft vorgetragenen Lieder gekonnt mit Gitarre und Geige. Mit der Zeile aus dem „Bürgerlied“ „Ob wir was schaffen oder nur die Welt begaffen“ setzte er einen passenden Auftakt zur öffentlichen Vorstellung des neu gegründeten Vereins Forum Demokratie Lahr.