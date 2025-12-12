Präsentation im Umweltausschuss: Helfer haben dieses Jahr in Lahr mehr als 500 Erdkröten gerettet

Berichte aus dem Stadtwald sowie zur Natur und den Biotopen wurden im Lahrer Umweltausschuss vorgestellt.
Revierleiter Matthias Hummel berichtete vom Lahrer Stadtwald. Dabei ging er insbesondere auf invasive Arten ein. Das sind Gruppen von Pflanzen (oder auch Tieren), die Menschen beabsichtigt oder unbeabsichtigt eingeführt haben und als „gebietsfremd“ eingestuft werden. Laut Hummel gibt es inzwischen viele verschiedene invasive Arten: „Die Liste ist sehr lang“. Im Gremium stellte er drei davon im Detail vor. Mit diesen befasse man sich zurzeit im Stadtwald intensiv beziehungsweise müsse dies künftig tun.