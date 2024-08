Präsentation im November: Alte Gemälde in Ichenheimer Kirche erhalten neuen Glanz

Alte Gemälde in Ichenheimer Kirche erhalten neuen Glanz

1 Restauratorin Elisabeth Bereznicki arbeitet derzeit an den Bildern der katholischen St. Nikolaus Kirche in Ichenheim. Foto: Künstle

Hinter verschlossenen Türen wird in der katholischen St. Nikolaus Kirche in Ichenheim schon seit Wochen fleißig gearbeitet: Die drei Altarbilder von der Malerin Marie Ellenrieder werden von der Restauratorin Elisabeth Bereznicki fachgerecht gereinigt.









Link kopiert



Der Zahn der Zeit hat an diesen Gemälden Spuren hinterlassen. Vor allem das über dem linken Seitenaltar hängende Bild von der Madonna (Muttergottes) mit Kind hatte durch die direkte Sonneneinstrahlung bleibende Schäden davongetragen. Hinzu kam, dass die Bilder schon zweimal restauriert wurden, einmal um das Jahr 1900 und dann Anfang der 1960er-Jahre, als die Kirche umgebaut wurde, um künftig nicht mehr als Simultankirche, sondern ausschließlich von der katholischen Pfarrgemeinde genutzt zu werden. Diese beiden Restaurierungen erfolgten beide Male zwar nach den damals geltenden Auffassungen der Fachleute, „aber dabei wurden Dinge gemacht, die man heute nicht mehr machen würde“, erläutert Restaurator Bernhard Wink, der bereits vor einigen Jahren die Restaurierung der Kapelle in der Heerstraße vorgenommen hatte und nun als verantwortlicher Restaurator das Projekt „Ellenrieder-Gemälde“ leitet und es von Anfang an betreut hat.