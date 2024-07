Präsentation im Gottesdienst: Ein sagenumwobenes Bild für Haslach

1 Im Gottesdienst am heutigen Freitag steht ein Bild der „Mutter vom Guten Rat“ im Fokus. Foto: Krafczyk

Das Altarbild „Mutter vom guten Rate“ wird im heutigen Gottesdienst der Öffentlichkeit präsentiert. Es soll aus dem Heiligen Land stammen und um es weben sich zahlreiche Legenden. So soll es seinen Weg über Albanien ins Kinzigtal gefunden haben.









Link kopiert



Wenn am heutigen Freitag in der Klosterkirche in Haslach im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes um 19 Uhr mit Pfarrer Klaus Klinger sowie den beiden Kapuzinern Hadrian Heß und Leonhard Lehmann des Schutzheiligen von Kloster und Klosterkirche gedacht wird, dann steht außer diesem auch ein Gnadenbild im Mittelpunkt der Feier.