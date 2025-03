1 In der Villa Jamm im Lahrer Stadtpark wird Walter Caroli sein Buch präsentieren. Foto: Stadt

Zum 150-Jährigen der grünen Oase hat Historiker Walter Caroli deren Geschichte erstmals in einem Buch zusammengefasst.









Mehrere hundert Stunden hat Walter Caroli an dem Werk gearbeitet. Am Samstag, 15. März, präsentiert er nun das Buch „Perle des Jamm’schen Vermächtnisses – Der Stadtpark in Lahr“ in der Villa Jamm.