Organisator und Vorstand Steffen Knaisch begrüßte recht herzlich alle Mostfreunde. Besonders Ehrenvorstand Erwin Hauser, welcher über 20 Jahre die verschiedensten Mostprämierungen durchführte.

Vorstand Steffen Knaisch freute sich viele Mostliebhaber begrüßen zu dürfen. Er betonte, die Leidenschaft, das Geschick aus den Früchten unserer Region das Beste daraus zu machen, nämlich den Most.

„Most ist nicht nur ein Getränk, es ist ein Stück Heimat, ein Ausdruck unserer Kultur, und eine Tradition, die seit Generationen von erfahrenen Händen und klugen Köpfen gepflegt wird“, so Knaisch. „Die Kunst des Mostens ist ein beeindruckendes Handwerk, das Kreativität, Präzision und vor allem die Liebe zur Natur verlangt.“ Jeder Most Krug erzähle seine eigene Geschichte. Von der sorgfältigen Auswahl der Früchte, über das feine Gespür während des Gärprozesses, bis hin zum perfekten Moment, wo der Most seine Reife erreicht.

Ein Dank gelte daher auch der älteren Generation, welche mit Hingabe, Tradition, und Engagement dazu beitrage, ihr Wissen mit Ideen und neuen Impulsen weiterzugeben, an Jüngere, und so die Erlaheimer und Geislinger Mostliebhaber sehr stolz mache.

Farbe, Klarheit, Geruch und Geschmack

Die Kriterien sind wie folgt: Acht verschiedene Mostproben werden nacheinander in verschiedenen Zeitabständen probiert. Es wird in der Farbe, der Klarheit, dem Geruch, dem Geschmack, herb, süß oder süffig unterschieden. Dann bekommt der Most eine Punktzahl,l je Kriterium zwischen null bis zehn. Bis das Ergebnis feststand, gab ein Mostliebhaber noch einen Spruch zum Besten, der lautete: „Der Adam hat vom Epfel kostet, wärs a Schwab gsei, hätt er n Gmostet.“

Nach dem Auszählen der abgegebenen Zettel, standen auch schon die Ergebnisse fest. Mit 327 Punkten stammt der Mostkönig 2025 demnach aus Geislingen und heißt Erwin Hauser. Platz Zwei belegt Florian Welte mit 309 Punkten und auf dem dritten Platz ist Luis Schlaich mit 294 Punkten.