Prämierte Gärten: Das sind die schönsten Gärten des Jahres

Das faszinierende Abenteuer vor der Haustür – der Garten – steht im Fokus: Wir zeigen „Gärten des Jahres“. In der Region Stuttgart und im Land finden sich ausgezeichnete Gärten.
„Da ist es, das ewig faszinierende Abenteuer vor der Haustür, das Austarieren von Wunsch und Wirklichkeit (...) Wie viel Design und Kontrolle sind erwünscht, wie viel Freiheit und Eigensinn müssen bleiben? Die größere Frage dahinter: Inwieweit sind Gärten generelle Spiegel eines gesellschaftlichen Zeitgeistes, inwieweit individuelle Spiegel ihrer Besitzer?“, dieser Frage geht indirekt der Wettbewerb „Gärten des Jahres 2026“ nach, wie eine der Autorinnen, Susanne Wiborg, schreibt. Bereits zum elften Mal zeichnet der Callwey Verlag mit dem Wettbewerb die schönsten Privatgärten im vorwiegend deutschsprachigen Raum aus – und bündelt die schönsten in einem Buch.