Prämierte Gärten: Das sind die schönsten Gärten des Jahres

Das faszinierende Abenteuer vor der Haustür – der Garten – steht im Fokus: Wir zeigen „Gärten des Jahres“. In der Region Stuttgart und im Land finden sich ausgezeichnete Gärten.

„Da ist es, das ewig faszinierende Abenteuer vor der Haustür, das Austarieren von Wunsch und Wirklichkeit (...) Wie viel Design und Kontrolle sind erwünscht, wie viel Freiheit und Eigensinn müssen bleiben? Die größere Frage dahinter: Inwieweit sind Gärten generelle Spiegel eines gesellschaftlichen Zeitgeistes, inwieweit individuelle Spiegel ihrer Besitzer?“, dieser Frage geht indirekt der Wettbewerb „Gärten des Jahres 2026“ nach, wie eine der Autorinnen, Susanne Wiborg, schreibt. Bereits zum elften Mal zeichnet der Callwey Verlag mit dem Wettbewerb die schönsten Privatgärten im vorwiegend deutschsprachigen Raum aus – und bündelt die schönsten in einem Buch.

Das Buch zeigt eine Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten anhand von über 400 Farbabbildungen und Gartenplänen. Detaillierte Angaben zu Besonderheiten des Grundstücks, des Konzepts,der verwendeten Materialien und der Auswahl der Pflanzen gehören zu den 50 Gartenporträts.

Den ersten Preis erhielt der letztjährige Newcomer des Jahres Daniel Berg GmbH unter der Überschrift „Der Garten als ideale Fortsetzung einer Landschaft“ mit seinem Projekt in Weggis im Schweizer Kanton Luzern. Der 400 Quadratmeter große Garten liegt auf etwa 800 Meter Höhe am Fuß der Rigi, einem markanten Bergmassiv, mit weitem Blick über den Vierwaldstättersee, die Alpen und das Schweizer Mittelland.

Man merkt ihm sofort an, dass sein Gestalter, Daniel Berg, diesen besonderen Ort so selbstverständlich wirken lassen wollte wie möglich. Es sollte nicht zu erkennen sein, was die Natur und was der Mensch geschaffen hat. Das ist ihm fraglos gelungen. Die Terrasse liegt auf einem zumindest seitlich unbehauenen Felsen, Bäume fungieren als natürliche Schattenspender, ein Bachlauf mit einem kleinen Wasserfall sorgt für Sommerfrische.

Eine Anerkennung ging an die LSLA GmbH mit ihrem Projekt „Zuhause angekommen“ – ebenfalls in der Schweiz. Die beiden Landschaftsarchitekten Jan Schelling und Robin Lustenberger schafften es, aus einem exponierten, kaum nutzbaren Hang einen spannungsreichen, intimen und wohnlichen Garten zu gestalten – samt Wasserbecken, Outdoorgrill und mehreren Sitzecken. „Zwei Gartenebenen verbunden durch Atmosphäre, getrennt durch Stufen – ein Ankommen und das Gefühl: Zuhause“, so beschreiben sie das Ergebnis ihres Projekts.

Eine weitere Anerkennung erhielt das Planungsbüro CvB Gartendesign Christiane v. Burkersroda mit dem Projekt „Gartenpanorama in Szene gesetzt“ in München. Der Garten besticht durch seine ruhige Atmosphäre, seine Konzentration auf das Wesentliche und seine gelungenen Proportionen. „Im Spiel von Licht und Schatten wird der Garten zu einer Bühne der sich permanent wandelnden Szenerie“, sagt Christiane von Burkersroda.

Mit dem Newcomer des Jahres will man junge Büros würdigen

Das Büro von Stephan Maria Lang Architektengesellschaft erhielt eine Anerkennung für sein Projekt „Am Anfang steht der Ort“, ebenfalls in München. „Die erste Frage, die sich mir stellt, ist die nach dem genius loci, dem Ort“, sagt Stephan Maria Lang. Entscheidend ist bei diesem Projekt das Zusammenspiel von Haus und Garten: Lang lässt Gartenräume mit interessanten Blickachsen entstehen – und Gartenzimmer, die jeweils ihre eigenen Pflanzen und Stimmungen haben.

Eine weitere Anerkennung ging an die WKM Landschaftsarchitekten GmbH mit dem Projekt „Stiller Garten mit Waldcharakter“ am Niederrhein. Dieser Garten wird von Grün dominiert. Er ist unaufdringlich. Die Terrasse liegt auf der Waldlichtung, Gräser fließen durch den Garten und bilden kleine Aufenthaltsflächen wie etwa an einer Feuerstelle.

Zum zweiten Mal wurde der Newcomer des Jahres gekürt, eine Auszeichnung, die besonders junge Büros und Neugründungen fördern und ehren möchte. Der Preis geht an das Planungsbüro Draußen Daheim mit dem Projekt „Oase der Lebensfreude“ in Weimar.

Drei ausgezeichnete Gärten aus Baden-Württemberg

Auf dem ehemaligen Gelände einer städtischen Wetterwarte hat die Landschaftsarchitektin Vanessa Seiß zusammen mit Udo Lindenlaub einen Naturpool, einen Nutzgarten, einen Platz für Hühner und Rückzugsräume geschaffen. Besonders schön ist ihr jahreszeitlich angepasster Einsatz von Stauden.

In der „Oase der Lebensfreude“ von Vanessa Seiß und Udo Lindenlaub finden sich viele Stauden. Foto: Sylvia Knittel

Aus Baden-Württemberg sind drei Gärten unter den ausgezeichneten Gärten. Eine Gartenlandschaft der Paul Heidt GmbH in Karlsruhe, ein Garten in Steinenbronn im Landkreis Böblingen von der Thomann Garten- und Landschaftsbau GmbH sowie ein „Garten für Pflanzenliebhaber“ von Anne Repnow Gartengestaltung südlich von Heidelberg.

Wie viel Design und Kontrolle sind in Gärten also erwünscht, wie viel Freiheit und Eigensinn müssen bleiben? In den prämierten Gärten wurde jeweils das richtige Maß gefunden. Wie sagte Hans Christian Andersen: „’Leben allein ist nicht genug’ , sagte der Schmetterling. ‚Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu.’“

Weitere Bilder von Gärten aus dem Buch finden sich in der Bildergalerie.

Info

Das Buch

„Gärten des Jahres 2026“ von Susanne Wiborg und Konstanze Neubauer. 336 Seiten mit zahlreichen Fotografien. Callwey Verlag, 59,95 Euro.