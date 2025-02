Prämien für Jäger: Warum die Gemeinde Neuried Nutrias bekämpft

1 Nutrias fühlen sich in den Gewässern pudelwohl – so auch in Neuried. Foto: Stratenschulte

Die invasiven Nager sind bei den Gewässern im Ried kein ungewöhnlicher Anblick. Allerdings können sie Schäden an Dämmen anrichten. Um die Populationen unter Kontrolle zu halten, hat die Verwaltung eine Strategie.









In keinem der Neurieder Ortsteile gibt es so viele Wasserläufe wie in Altenheim. Mühlbach und Co. sind ein wichtiger Lebensraum für die Tier und Pflanzenwelt. In dem Biotop haben sich aber auch invasive Arten breit gebracht. Nutrias, ursprünglich aus Südamerika stammende Tiere, haben sich laut Wildtierportal Baden-Württemberg im vergangenen Jahrzehnt stark vermehrt.