Prämie für Vermieter: Ringsheim setzt auf ein neues Mittel gegen Ferienwohnungen

In Ringsheim kämpfen Verwaltung und Gemeinderat weiter dagegen an, dass zu viele Ferienunterkünfte im Ort entstehen.
Die Gemeinde, die nur etwa sechs Kilometer vom Europa-Park entfernt ist, profitiert bekanntlich vom Tourismus, bekommt aber auch dessen negative Auswirkungen zu spüren. Denn in den vergangenen Jahren sind in Ringsheim immer mehr Mietwohnungen in lukrative Ferienunterkünfte umgewandelt worden. Aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat keine gute Entwicklung – bezahlbarer Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung geht verloren, unter dem ständigen Gästewechsel leidet die Quartiersidentität, der Touristenstrom führt außerdem zu Parkplatzproblemen in den betroffenen Wohnvierteln.