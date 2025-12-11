Prägende Persönlichkeiten Gresges: Großes Dankeschön für Erwin Vollmer und Peter Eichin

1 Mit Erwin Vollmer (mit Urkunde links) und Peter Eichin (Urkunde, rechts) wurden im Gresgener Ortschaftsrat zwei prägende Persönlichkeiten geehrt. Wolfgang Grether Foto: Erwin Vollmer und Peter Eichin haben seit der Jahrtausendwende die Dorfpolitik in Gresgen geprägt. Dafür wurden sie im Ortschaftsrat geehrt.







Link kopiert



Ein großes Dankeschön von Ortsvorsteher Peter Grether ging an seinen Vorgänger Peter Eichin, der sich nach der letzten Kommunalwahl vom Ortsvorsteheramt, nicht aber aus dem Ortschafts- und Stadtrat zurückgezogen hat. Noch immer ist er stellvertretender Ortsvorsteher. In den Jahren 2001 bis 2024 führte er das Ratsgremium und die Dorfverwaltung an. Besonders hervorgehoben wurde seine Begabung, Menschen zusammenzubringen. Seine Zusage „Dafür werden wir eine Lösung finden“ wurde zum geflügelten Wort in Gresgen und steht sinnbildlich dafür, dass man im Dorf eine gemeinsame Lösung erarbeitet.