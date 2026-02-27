Prägende Kindheit Warum wir uns an unsere ersten Lebensjahre fast nicht erinnern können
Sandra Markert 27.02.2026 - 06:00 Uhr
Eltern tun viel dafür, dass ihr Nachwuchs eine schöne Kindheit hat. Allerdings sind echte Erinnerungen an die ersten Lebensjahre kaum möglich. Die Persönlichkeit prägt sie dennoch.
Stundenlang hat die Tochter auf dem Spielplatz um die Ecke Sandkuchen gebacken, mit ihren Kindergarten-Freunden Verstecken gespielt. Sie hat es geliebt, Stadtbahn zu fahren, im Dunkeln die Lichter vom Fernsehturm zu beobachten. Acht Jahre später läuft sie durch Stuttgart, als wäre sie zum ersten Mal in der Stadt, in der sie ihre ersten drei Lebensjahre verbracht hat. „Kannst du dich denn an gar nichts mehr erinnern?“ Verwirrtes Kopfschütteln.