Powerstürmer für Wild Wings Marius Möchel wird mit der Trikotnummer 91 auflaufen

„Mit Marius bekommen wir einen Stürmer im perfekten Eishockeyalter, der uns mit seiner langjährigen DEL-Erfahrung in allen Bereichen stärkt. Marius kann sich in Zweikämpfen stets behaupten, hat viel Zug zum Tor und vernachlässigt dabei auch nicht die Defensivarbeit. Schon im Sommer hatte ich zu ihm und seinem Agenten Kontakt, doch damals standen noch zu viele Fragezeichen im Raum, was die Saison 20/21 betrifft“, erklärt Sportmanager Christof Kreutzer zum Neuzugang.

„Ich kenne Marius aus der Liga sehr gut. Gerade seine Leistungen in Hamburg und Nürnberg sind bei mir noch in guter Erinnerung. Er ist ein richtiger Powerstürmer. Er wird uns mit seiner Größe und seiner körperbetonten Spielweise weiterhelfen“, so Niklas Sundblad zum Neuzugang.