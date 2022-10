5 Jonas Homscheid beim Kniebeugen beim IPL World Cup in Berlin Foto: Herber

Der in Nagold aufgewachsene Kraftsportler Jonas Homscheid ist Weltmeister im Powerlifting. Beim Powerlifting World Cup in Berlin gelang es ihm, sich gegen starke Konkurrenz durchzusetzen.















Nagold/Berlin - Jonas Homscheid hat in diesen Tagen guten Grund zu feiern. Nachdem er vor einigen Monaten schon in seiner Gewichtsklasse Deutscher Meister im Powerlifting wurde, hat der Nagolder jetzt seinen nächsten Triumph eingefahren: Beim Powerlifting World Cup der International Powerlifting League (IPL) in Berlin erstemmte er sich – wiederum in seiner Gewichtsklasse – den Weltmeistertitel.