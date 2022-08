4 Patricia Kelly ist eine echte Powerfrau. Foto: Cools

Sie hat mit ihrer Familie Musikgeschichte geschrieben und füllt mit ihr auch heute noch Arenen, in Oberndorf zog Patricia Kelly auf der kleinen Bühne im Klosterhof rund 300 Konzertbesucher in ihren Bann und bewies dabei vor allem, dass sie trotz des Erreichten alles andere als abgehoben ist.















Oberndorf - Wie kann jemand, der mit einem Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Corona-Infektion und dem Verlust zweier geliebter Menschen im vergangenen Jahr so viel Schlimmes erlebt hat, so positiv sein und Andere auch noch mit ihrer guten Laune anstecken? Das dürfte sich am Freitagabend in Oberndorf so mancher gefragt haben.

Bestens gelaunt

Kelly war von Anfang an bestens gelaunt, tanzte über die Bühne, bezog das Publikum immer wieder ein und ging voller ehrlicher Begeisterung mit den Fans auf Tuchfühlung.

So begab sie sich wie selbstverständlich von der Bühne ins Publikum, um sich zu ein paar älteren Damen zu setzen und sich von denen schwäbische Ausdrücke beibringen zu lassen. Sogar ein kleines improvisiertes Liedchen, "Sodele, jetzetle", stimmte sie spontan mit den hellauf begeisterten Seniorinnen an.

Zurück auf der Bühne, verlor Kelly den Kontakt zum Publikum aber auch danach nicht. Sie plauderte über ihren Schuhtick, stimmte mit den Konzertbesuchern a capella den Kelly-Klassiker "An Angel" an und zeigte Freude und Dankbarkeit über die Fans, die sich teils mit Blumenkränzen geschmückt und Patricia Kelly so herzlich empfangen hatten.

Abwechslungsreiche Mischung

Was sie zurückbekamen, war eine Mischung aus alten und neuen Songs – erfrischend abwechslungsreich: vom zarten, melancholischen "I’ll Hide Under Your Coat" über die Ballade "Love Found Me", das hoffnungsvolle "One More Year", das rockige "Goodbye" und das energiegeladene "Carry On", das die Fans auch noch weitersangen, als der Song schon zu Ende war, bis zu spanischen Rhythmen bei "Venga Chica" und "Bésame", die die Menge zum Tanzen brachten.

Soundtrack ihres Lebens

Kellys Songs sind der Soundtrack ihres Lebens. In Oberndorf nahm sie das Publikum mit auf eine Reise durch alles Erlebte, wie ihre Brustkrebserkrankung, und alle Einflüsse, die die irisch-US-amerikanische Sängerin, die in Spanien geboren wurde, geprägt haben, mit. Im Song "Doll" machte Kelly klar, was alle schon gespürt hatten: "I’m a Warrior" ("Ich bin eine Kämpferin").

Und am Ende waren es nicht nur die gute Stimmung und die mitreißenden Songs, die begeisterten, sondern vor allem Powerfrau und Vollblutmusikerin Patricia Kelly, die nicht nur – um es mit dem Titel ihres neuesten Albums zu sagen – "unbreakable" ("unzerbrechlich") zu sein scheint, sondern vor allem mit ihrer authentischen Freude und der sympathischen Art ohne Berührungsängste punktete.