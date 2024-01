Potsdam: AfD-Politiker sprachen mit Identitären über Masterplan

1 Martin Sellner ist der bekannteste Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung (Archivbild). Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Ein Zahnarzt lädt zu einem exklusiven Treffen, das AfD-Politiker mit dem Kopf der Identären Bewegung zusammenbringt. So hat es das Medienhaus Correctiv recherchiert. Der Inhalt des Gesprächs ist brisant.









Berlin - AfD-Politiker haben im November in Potsdam an einem Treffen teilgenommen, bei dem unter anderem der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, seine Ideen vortrug. Bei dem Treffen soll über einen "Masterplan" zur Migrationspolitik gesprochen worden sein, wie das Medienhaus Correctiv am Mittwoch berichtete.