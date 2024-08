Potenzielle Lösung in Sicht: So geht es mit dem Josefshaus in Heiligenzell weiter

So geht es mit dem Josefshaus in Heiligenzell weiter

Potenzielle Lösung in Sicht

1 Der Stiftungsrat der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim hat dem Verkauf des Josefshauses zugestimmt. Foto: Bohnert-Seidel

Im Juli hat der Stiftungsrat der Kirchengemeinde einem Verkauf des Josefshauses zugestimmt. Bislang sind jedoch noch keine Verträge unterzeichnet. Möglicherweise haben die Diskussionen nun ein Ende und eine Lösung ist in Sicht.









Das Josefshaus in Heiligenzell soll verkauft werden. Am 4. Juli dieses Jahres hat der Stiftungsrat der Katholische Kirchengemeinde Friesenheim dem Verkauf mit einstimmigem Votum grünes Licht gegeben. Einen Interessenten gibt es bereits. Noch in diesem Jahr hofft die Kirchengemeinde auf einen Vertragsabschluss, erklärt Ortsvorsteher Gerold Kadenbach auf Nachfrage der Lahrer Zeitung. Auskunft erteilt er über das Josefshaus nicht über sein politisches Amt als Ortsvorsteher, sondern als Mitglied des Stiftungsrats der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim.