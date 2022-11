1 Die Pläne zur Schiltach-Renaturierung kamen zu Anfangszeiten des aktuellen Stadtentwicklungskonzepts gut an. Nur: Wann kommen sie zur Umsetzung? Das dortige Sanierungsgebiet soll zumindest weiter verlängert werden. Quelle: Unbekannt

Schramberg - Mir ihrem Gutachten haben Louise Seeliger und Elias Drechsler von der "B&P Kommunalberatung" den Ist-Zustand beschrieben und Maßnahmen abgeleitet. So ergab sich bei Betrachtung der Daten erwartungsgemäß, dass Schramberg im Vergleich mit anderen Kommunen aufgrund seiner räumlichen Ausdehnung und Topografie in vielerlei Hinsicht per se höhere Kosten hat.

Haushaltsstruktur

Folgend knöpfen sich Seeliger und Drechsler in ihrer Analyse die Haushaltsstruktur vor. "Die derzeitige ist kritisch zu hinterfragen", stellen sie fest. Die Zahl der Produkte (Leistungen) im doppischen Haushalt erscheint ihnen sehr hoch und Schlüsselprodukte (zum Beispiel Schulen, Kita, Verkehr) sind nicht gebildet. "Eine Steuerung (des Haushalts) über Schlüsselprodukte erfolgt demnach nicht", obwohl diese mit "den entsprechenden Zielen und Kennzahlen" zur Erfolgsmessung nach der Gemeindehaushaltsverordnung eigentlich darzustellen wären.

Stadtentwicklungskonzept voranbringen

Das letzte ausgearbeitete Stadtentwicklungsprogramm 2020+ stammt aus dem Jahr 2009 und wurde 2018 zu Zeiten Rudolf Magers zum Konzept 2030+ weiterentwickelt. Bisher konnten "lediglich 30 Prozent aller Maßnahmen verfolgt werden, während ein Großteil nicht oder noch nicht weiter betrachtet wurde", stellen die Gutachter fest. Und die Fortschreibung "Schramberg 2035" befinde sich noch in der Anfangsphase – von Insidern ist derweil zu hören, dass wegen dem Arbeitsstau in anderen Verwaltungsbereichen daran nicht intensiv gearbeitet werden kann. Ein Umsetzungscontrolling sollte eingerichtet werden, um das Ganze voranzutreiben, empfehlen die Gutachter. "Das Stadtentwicklungsprogramm bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung. Auf dieser Basis sollte eine Steuerung über Schlüsselpositionen implementiert werden", raten Seeliger und Drechsler.

Ein in Organisationen und Unternehmen üblicher Ansatz, den auch der Stadtkämmerer teilt: "Wir müssen mittelfristig strategisch unterwegs sein. Der Haushalt sollte die Ziele des Entwicklungskonzepts unterstützen", erklärte Klemens Walter bei der Präsentation des Gutachtens im Gemeinderat. Die Ausgangslage ist dafür gut, denn: "Die Finanzen Schrambergs sind gesund."

Eingemeindungen ans Herz gelegt

Zum Mittelbereich Schramberg mit seinen circa 45 000 Einwohnern zählen die Gutachter Aichhalden, Dunningen, Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenkenzell und Schiltach. Weil eine "vertiefte interkommunale Zusammenarbeit oder ein freiwilliger Gemeindezusammenschluss" von den beteiligten Kommunen und politischen Gremien gewünscht werden muss, rechnen sie nur mit einer mittleren Umsetzungswahrscheinlichkeit. "Aber wir legen Ihnen das Thema ans Herz, was man da vielleicht noch erreichen könnte", wandte sich Seeliger an die Stadträte und die anwesende Verwaltungsspitze.

Straffung der Verwaltung

Mit dem Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung und der Abteilung Gebäudemanagement leiste sich die Stadt Doppelstrukturen. Auch die Integration des Waldmössinger Bauhofs in den Bauhof der Stadt Schramberg – "Der Standort kann beibehalten werden", erklärte Seeliger – sei möglich und aus wirtschaftlich-organisatorischen Gründen geboten. Die Bürgerbüros in Sulgen, Tennenbronn und Waldmössingen seien ebenso grundsätzlich zu hinterfragen. Für die Umsetzung solcher Maßnahmen machen sich die Gutachter keine Illusionen: Die stufen sie in Kategorie C ein – Umsetzungswahrscheinlichkeit: null bis 60 Prozent. Auf jeden Fall aber empfehlen sie eine Anpassung der Öffnungszeiten und eine Online-Terminvergabe.

Weitere Empfehlungen

Die Gebühren für Kitas, Eintritt in Museen (12,74 Euro pro Besucher zahlt die Stadt zu), Frei- und Hallenbad sowie Nutzungsgebühren für Sportstätten oder Hallen für Vereine sollten nach Möglichkeit nach oben angepasst werden. Die Einführung eines Energiemanagements würde auch ohne Investitionen sofort zehn Prozent Ersparnis oder 310 000 Euro jährlich bringen. Empfohlen wird eine Dienstanweisung für das Beschaffungswesen und die Einführung eines Personalentwicklungskonzepts. Ersteres sei bereits erfolgt, das zweite angestoßen, teilte die Verwaltung im Gemeinderat dazu mit.

Die Gutachter haben sich auch die Ablauforganisation der inneren Verwaltung angesehen. "Weder eine digitale Prozessübersicht (Prozesslandkarte) noch aktuelle, digitale einheitliche Prozessdokumentationen existieren", so ihr Urteil. Negative Kosteneffekte durch Unklarheit über Abläufe und Zuständigkeiten seien zu erwarten. Deshalb sprechen sie sich für den Aufbau eines zentralen Geschäftsprozessmanagements aus. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr kündigte hierzu an, dass schon in der Folgewoche ein Termin mit einem Kommunalberater vereinbart worden sei.