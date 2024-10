Postschließung in Schwenningen

1 Die Postsenioren kamen zum Abgesang in die Schalterhalle. Initiator Gerd Regge (Dritter von rechts) hält eine Rede und zum Spiel von Gerhard Fleig (rechts) stimmen alle mit ein. Foto: Daniela Schneider

Die Post in der Friedrich-Ebert-Straße ist Geschichte. In der Schalterhalle kamen kurz vor dem endgültigen Toresschluss einige ehemalige Mitarbeiter zusammen. Sie fanden deutliche Worte, wie sehr sie der Verlust der zentralen Einrichtung schmerzt









Das war es also nun: Die Tage der Post in dem Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße sind gezählt. Hier werden seit einiger Zeit schon keine Pakete und Briefe mehr aufgegeben, nichts mehr abgeholt und nun auch keine Postbankgeschäfte mehr getätigt.