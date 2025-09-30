Postkarten von Onstmettingen: Als der Kirchturm noch ohne eine Uhr gewesen ist

Beim „Kaffeeklatsch“ des VdK Onstmettingen schauten sich 77 Teilnehmer Postkarten an.
Die Präsentation alter Postkarten und Fotos aus der Heimatgemeinde Onstmettingen interessierte vor allem ältere Bürger. Der Besuch beim Kaffeeklatsch des VdK Onstmettingen war daher so groß wie nie zuvor mit 77 Anmeldungen. „Das passt bestens zum Alter unseres Ortsverbandes, der 77 Jahre alt ist“, sagte Vorsitzender Roland Sauter. Er freue sich, dass sich die Zahl der Mitglieder in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt habe und bei rund 150 liege.