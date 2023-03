1 Die Postfiliale am Ehinger Platz in Rottenburg schließt. Foto: Begemann

Die Postfiliale am Ehinger Platz 5 in Rottenburg schließt zum 31. März. Die Betreiber nennen die Corona-Pandemie und die anhaltende Energiekrise als Gründe für die Entscheidung. Die Deutsche Post hat sich schon um einen Ersatzstandort gekümmert.









Rege Betriebsamkeit herrscht in der Postfiliale am Ehinger Platz in Rottenburg ständig. Die Kunden, meist mit Paketen in der Hand, geben sich die Türklinke in die Hand. Trotzdem sehen sich die Betreiber, die Familien Dutkewitsch und Tyurin dazu gezwungen, das Geschäft, zu dem auch ein Sonnenstudio gehört, aufzugeben – sehr zum Bedauern der Rottenburger.

In einem Hinweis am Eingang schreiben sie: „Mit großer Traurigkeit müssen wir ihnen mitteilen, dass die vergangene Corona-Pandemie sowie die anhaltende Energiekrise nicht spurlos an uns vorbei gegangen sind und wir somit unsere Post-Filiale, aber auch das Sonnenstudio, leider schließen werden. Wir möchten uns von ganzem Herzen für Ihre Treue und Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken.“

Rottenburger äußern Kritik

Viele Rottenburger kritisieren die Schließung. Auf der Facebook-Seite Dein Rottenburg schreiben Nutzer unter anderem: „An die Älteren wird hier nicht gedacht. Meistens haben sie keinen Computer oder Internet. Jahrzehntelang hat mit ihnen die Post ihr Geld verdient“ oder „Tut mir wirklich sehr Leid für euer Team, aber auch für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, mal eben nach Wurmlingen oder Tübingen zu fahren“. Bei manchem macht sich Empörung breit: „In was für Zeiten leben wir eigentlich? Das gibt’s doch gar nicht. Irgendwann gibt es alles nur noch in Großstädten. Das ist eine Katastrophe.“

Ganz so schlimm wie befürchtet wird die Versorgung mit Postfilialen in der Rottenburger Kernstadt allerdings auch nach dem 31. März nicht sein. Grund sind die gesetzlichen Regelungen zur Postversorgung. Die Post-Universaldienstleistungsverordnung, kurz PUDLV regelt nämlich genau, wie viele Filialen es geben muss und wo sie sich befinden müssen. Wie die Bundesnetzagentur informiert, schreibt die Verordnung unter anderem vor: „In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern muss eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal 2000 Metern erreichbar sein.“

Die Post plant Ersatz

Außer der Filiale am Ehinger Platz gibt es noch in der Tübinger Str. 2 (Kaufland) und in der Marktstraße 5 Postfilialen in der Kernstadt. Daher hat sich die Post schon um einen Ersatzstandort bemüht, der nur 350 Meter vom Ehinger Platz liegt. Auf Anfrage unserer Redaktion sagt Dieter Nawrath, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group: „Am 3. April werden wir eine neue Filiale im Geschäft „myTabacco“, Königstr. 47, eröffnen. Diese Filiale hat von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Damit stellen wir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger von Rottenburg am Neckar weiterhin komfortabel unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.“