Postfiliale Onstmettingen: Statt 18 Stunden nur noch zwei

1 Die Filialöffnungszeiten alt und neu Foto: Gudrun Stoll

Die Postagentur in Onstmettingen wird dem Anschein nach künftig nicht mehr an sechs Wochentagen geöffnet sein, sondern nur noch samstags.









Im Schaufenster der Postagentur in der Onstmettinger Ludwig-Thoma-Straße 7 hängt neuerdings neben einem Schreiben, auf dem die alten Öffnungszeiten vermerkt sind, ein zweites mit nicht ganz unerheblichen Korrekturen. Danach ist die Onstmettinger Postfiliale nicht mehr wie bisher an fünf Tagen unter der Woche von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, sondern überhaupt nicht mehr. Am Samstag öffnet sie weiterhin um 10 Uhr, schließt aber nicht mehr wie bisher um 13 Uhr, sondern bereits um 12 Uhr. Eine Begründung wird in dem Schreiben, das augenscheinlich offiziellen Charakter hat, nicht genannt; stattdessen wird auf die Post & DHL App verwiesen, über die sich die Adressen von Ausweichfilialen in Erfahrung bringen ließen.