Postfiliale in Trosingen: Ein echter Gewinn für die Stadt

Der Post- und Geschenkeshop Floridia hat die Eröffnung in der Trossinger Hauptstraße groß gefeiert. Carmelo und Mariaelen Floridia verraten, welche Pläne sie haben.

Schon monatelang gab es in der Postfiliale in der Trossinger Hauptstraße keinen verlässlichen Service mehr. Die kurzfristige komplette Schließung des Betreibers Antonio Crudo zum 15. Juli hat zu viel Aufruhr in der Bevölkerung geführt, auch wenn es im Schwabenpark bei Rotkäppchen noch eine zweite Möglichkeit gibt, Postdienste in Anspruch zu nehmen.

Auch Bürgermeisterin Susanne Irion hat sich für eine Wiedereröffnung eingesetzt. „Die neue Post samt Geschenkeshop Floridia ist ein echter Gewinn für Trossingen“, betonte die Bürgermeisterin am Samstagmorgen, als sie zur Eröffnungsfeier den neuen Betreiber Carmelo Floridia, seine Frau Mariaelen und ihr Mitarbeiterinnen-Team mit einem Blumenstrauß beglückwünschte. Diese Postfiliale in der Stadt sei sehr wichtig, insgesamt brauche Trossingen zwei Poststellen.

Die Post in der Hauptstraße erstrahlt in völlig neuem Glanz. Die Frage, ob eine völlig neue Servicetheke eingebaut worden sei, verneint Mariaelena Floridia lachend, „wir haben an der Theke nur mal eine Generalreinigung gemacht“.

Vermieter renoviert Räume

Ihr Dank galt auch den Vermietern, dem Ehepaar Deeg, denn „sie haben für uns renoviert und alles frisch streichen lassen“. Es sei den Vermietern wichtig gewesen, dass die Räume wieder in gute Hände kommen.

Dies hätten sie gerne getan, so Gisela und Günter Deeg, die zur Eröffnung gekommen sind. Beide hoffen, dass die Post mit Geschenkeshop mit den neuen Betreibern jetzt wieder auf einem guten Weg ist.

Erfahrung im Postgeschäft

„Ja es war sehr notwendig, hier frischen Wind reinzubringen“, weiß Mariaelen Floridia, die schon jahrelange Erfahrung im Bereich Post und Geschenkeshop mitbringt. Sie war Justizangestellte in Villingen, hat dann nach einigen Jahren Erziehungszeit als Aushilfe bei der Post in ihrem Wohnort Deißlingen begonnen.

2011 habe sie die Leitung der Postfiliale in Gosheim übernommen. „2014 kam Hüfingen hinzu, 2017 Donaueschingen und seit drei Jahren sind wir auch in Spaichingen“. Die Filiale in Brigachtal habe sie in diesem Jahr abgegeben. „Eigentlich wollte ich etwas kürzer treten“, doch dann sei die Anfrage gekommen, dass in Trossingen dringender Bedarf besteht, und „wir haben zugesagt“, freut sich die quirrlige Deißlingerin, die wie ihr Mann Carmelo italienische Wurzeln hat. „Es war sehr viel Arbeit, und die letzten Tage vor der Eröffnung waren echter Stress“, weiß auch er.

Unterstützung von Töchtern und dem Team

Doch beide können sich auf die Unterstützung ihrer zwei Töchter freuen, nicht zu vergessen „mein super tolles Team“, lobt Mariaelen Floridia. Nur so sei dies alles möglich, „wir sind wie eine Familie, ich habe lauter tolle Mädels als Mitarbeiterinnen mit positiver Einstellung“. Dies dürfte auch das Geheimnis sein, warum alle Filialen so gut laufen, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz werden von den Kunden als positiv bewertet. „Ja, der Kunde ist bei uns der König“, bestätigt Mariaelen Floridia, „ein respektvoller Umgang hinter, aber auch vor der Theke hat bei uns höchste Priorität“.

In der neu eröffneten Postfiliale werden alle Postdienstleistungen angeboten. Auch die Postfächer sind wieder zugänglich. Außerdem sind Schul- und Bürobedarf, besondere Karten für jeden Anlass, Geschenkpapier- und tüten, eine kleine Auswahl an Spielzeug für Kinder, Modeschmuck, Schals, Taschen und Geldbörsen erhältlich, außerdem jahreszeitlich abgestimmte kleine Geschenk- und Dekoartikel. Zudem gibt es Zeitschriften, Vignetten für die Schweiz und ab 27. Oktober auch einen Toto-Lotto-Service.

Eine Erweiterung des Sortiments sei keinerlei Problem, betont Mariaelen Floridia „wir gehen gerne auf Kundenwünsche ein“.