Postfiliale in Trosingen: Ein echter Gewinn für die Stadt

Der Post- und Geschenkeshop Floridia hat die Eröffnung in der Trossinger Hauptstraße groß gefeiert. Carmelo und Mariaelen Floridia verraten, welche Pläne sie haben.
Schon monatelang gab es in der Postfiliale in der Trossinger Hauptstraße keinen verlässlichen Service mehr. Die kurzfristige komplette Schließung des Betreibers Antonio Crudo zum 15. Juli hat zu viel Aufruhr in der Bevölkerung geführt, auch wenn es im Schwabenpark bei Rotkäppchen noch eine zweite Möglichkeit gibt, Postdienste in Anspruch zu nehmen.