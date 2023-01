1 Nach langer Wartezeit mit einigen Unannehmlichkeiten hat Schiltach nun wieder eine Postfiliale. Foto: Fritsche

Weil sich für Schiltach kein Agenturbetreiber fand, musste die Post wie von der Bundesnetzagentur verlangt eine eigene, von ihr selbst betriebene Filiale einrichten.















Link kopiert

Schiltach - Ende Februar 2022 hatte das "Post und Schreibwaren Schiltach"-Geschäft in der Hauptstraße geschlossen, in dem Schreibwaren, Schulbedarf und Dekoartikel zusammen mit den Leistungen einer Postagentur angeboten wurden. Zehn Monate lang suchte die Deutsche Post AG einen Nachfolger und Standort für die Postagentur. Vergeblich.

Der Hauptgrund dürfte sein, dass ein Agenturbetreiber an Briefmarken und Paketversand nicht so viel verdient. Nach einer zehnmonatigen Durststrecke für die Schiltacher eröffnete die Deutsche Post AG schließlich am 2. Januar eine selbst betriebene Filiale in der Hans-Grohe-Straße 4. Die Räume im Erdgeschoss hatte davor eine Fahrschule genutzt.

Viele Nachfragen per Mail

Immer wieder hatte sich Hauptamtsleiter Michael Grumbach vom Rathaus an die "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen" in Bonn, beziehungsweise die Deutsche Post AG gewandt. Er hatte per E-Mail nachgefragt, wann Schiltach denn wieder eine Poststelle bekomme. Denn die Bundesnetzagentur regelt per Verordnung die Grundversorgung mit postalischen Leistungen.

"In Schiltach waren wir im ständigen Austausch mit der Gemeinde – dies ist auch ein gängiger Prozess bei uns", bestätigte Pressesprecherin Regionale Kommunikation Süd Jasmin Derflinger von der Deutsche Post DHL Group in München auf Anfrage unserer Redaktion. "Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde und freuen uns, den Bürgern von Schiltach eine Filiale zur Verfügung stellen zu können", fügte Derflinger hinzu.

Post ist verpflichtet

Da sich kein Interessent für die Agentur fand, musste die Post handeln. Denn Inhalt und Umfang der Grundversorgung mit postalischen Leistungen sind in der sogenannten "Post-Universaldienstleistungsverordnung" (PUDLV) geregelt. Darin wird auch die Zahl und die Verteilung von Filialen oder Agenturen festgelegt: Bundesweit müssen mindestens 12 000 Filialen vorhanden sein, die auch als Agenturen in Einzelhandelsgeschäften betrieben werden können. In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben. Da sich für Schiltach mit seinen 3800 Einwohnern keine Agenturbetreiber finden ließ, musste die Post also eine eigene Filiale einrichten.