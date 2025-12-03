Postfiliale Eimeldingen: Kunde soll Mitarbeiter attackiert haben

In der Postfiliale in Eimeldingen soll ein verärgerter Mann einen Mitarbeiter mit einem Faustschlag am Arm getroffen haben. Die Betreiberfamilie bleibt nun entsetzt zurück.
Der Schock sitzt tief bei der Familie Dold von der Postfiliale Eimeldingen: Ein Kunde soll aggressiv geworden sein und mit Fäusten gedroht haben, weil er den Ausweis zur Paketausgabe vorzeigen musste, wie Martin Dold die Situation schildert. „Ich verstehe das nicht“, sagt auch Andrea Dold. Sie betreibt mit ihrem Sohn gemeinsam das Geschäft, das erst seit wenigen Wochen zum Imkerzentrum der Familie im Gewerbegebiet Reuteacker gehört.