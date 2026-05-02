Posten in der neuen Landesregierung: Was Manuel Hagel für die CDU ausverhandelt hat

Die Zahl der Staatssekretäre wird in der neuen grün-schwarzen Koalition kaum sinken. Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir betont, er habe sein Versprechen gehalten.
Immerhin einen freien Tag hat Manuel Hagel nach wochenlangen Verhandlungen hinter sich, als er am Samstagvormittag in Stuttgart zur Amts- und Mandatsträgerkonferenz der baden-württembergischen CDU in die Sparkassenakademie kommt. Der Freitag, 1. Mai, war sein 38. Geburtstag, und den begann der CDU-Landeschef und Hobbyjäger im Wald: zur Bockjagderöffnung.