Posten für den CDU-Landeschef: Manuel Hagel wird Innenminister in Baden-Württemberg

Tausende Polizisten, Terrorabwehr, Großlagen: CDU-Landeschef Manuel Hagel übernimmt das prestigeträchtigste Ministerium im Land.
Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel wird nach dpa-Informationen der neue Innenminister in der Landesregierung. Zuvor hatte der SWR unter Berufung auf Parteikreise berichtet. Die Übernahme des Innenressorts war erwartet worden. Hagel war bislang Fraktionschef der CDU im Landtag. Er hatte bereits angekündigt, dass er als Minister und stellvertretender Ministerpräsident in die neue Landesregierung des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) wechseln will.