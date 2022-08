1 Ein Zettel weist auf den Vorfall hin: der Post-Container in Oberreichenbach ist nach einem Einbruchdiebstahl vorübergehend geschlossen. Foto: Fritsch

Schon wieder ist der Postcontainer in Oberreichenbach Opfer eines Einbruchdiebstahls geworden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, die Post denkt derweil über verstärkte Einbruchssicherung nach. Aktuell ist der Container bis auf Weiteres geschlossen, da noch Reparaturen anstehen.















Oberreichenbach - Der Postcontainer in Oberreichenbach ist schon wieder dicht. Dreiste Langfinger trieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche ihr Unwesen in Oberreichenbach, drangen gewaltsam in den Container ein und entwendeten laut Polizei sowohl Briefmarken als auch 1000 Euro Bargeld.