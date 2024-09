1 Endgültig geschlossen wird diese Filiale der Postbank Anfang Oktober. Foto: Cornelia Hellweg

Jetzt ist es definitiv: Die Postbank schließt ihre Filiale in der Schwenninger Friedrich-Ebert-Straße.









Am Mittwoch, 9. Oktober, ist endgültig Schluss in dieser Filiale in der Schwenninger Innenstadt.