Liebenzellerin bekommt Brief aus dem Buckingham-Palast

1 Renate Maili freute sich über die Post aus dem englischen Königshaus. Foto: Wolfgang Krokauer

Als Renate Maili diesen Umschlag gesehen hat, traute sie ihren Augen nicht. Die Bad Liebenzellerin hat dieser Tage einen Brief aus dem Buckingham-Palast von König Charles bekommen. Was war der Anlass?









Anlässlich des Todes von Königin Elisabeth II. im September des vergangenen Jahres richtete Renate Maili einen Brief mit einem von ihr verfassten Gedicht und einer eigenen Zeichnung an das Königshaus in London. Zeichnung und Gedicht hatten den Titel „Wolken-Pferdchen“. Die Grundzüge des Gedichtes schrieb Maili bereits ein paar Wochen vor dem Tod der Queen.