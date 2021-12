1 Das Unternehmen DHL Paket nimmt eine neue Packstation mit 76 Fächern in der Hornberger Straße 3 bis 5 in Triberg in Betrieb. Sie ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Quelle: Unbekannt

In vielen Städten gibt es sie bereits: Nun gibt es auch eine DHL Packstation in Triberg. Die erste wurde jetzt in der Unterstadt in Betrieb genommen.















Link kopiert

Triberg - DHL Paket erweitert und modernisiert ständig das Netz seiner Packstationen. So hat das Unternehmen nun eine neue Packstation (Nummer 158) mit 76 Fächern in der Wasserfallstadt eingerichtet. Die neue modulare Packstation "Hornberger Straße 3 bis 5" ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

"Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden", teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Für viele der 16 Millionen registrierten DHL-Kunden ist die Packstation ein fester Bestandteil ihres Online-Einkaufs. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Für das Verschicken keine Registrierung erforderlich

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete auch einfach und bequem ihrem Paketzusteller mitgeben.

DHL stellt seinen Kunden bereits heute bundesweit rund 8500 Packstationen zur Verfügung, bis Ende 2023 werden es insgesamt rund 15000 sein. Neben den zusätzlichen Packstationen wird das Unternehmen weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops bundesweit in Betrieb nehmen, um den Service für seine Kunden weiter zu verbessern.

Unabhängig von diesem Service können Kunden "bereits freigemachte Pakete auch einfach und bequem ihrem Paketzusteller mitgeben", so teilt das unternehmen mit.

Unter der Internetadresse www.deutschepost.de/de/s/standorte.html# finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.

Info:

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern eigenen Angaben zufolge einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt die Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.

DHL ist laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die weltweit führende Marke in der Logistik. "Mit ihren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 400 000 Mitarbeitern in mehr als 220 Ländern und Territorien weltweit verbinden wir sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel."