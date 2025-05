Post in Schramberg-Tennenbronn: Edeka-Haas seit 20 Jahren Post-Partner

1 Martin Fichtner (Regionaler Politikbeauftragter DHL), Ulrich Haas (Geschäftsführung), OV Manfred Moosmann, Patrick Haas, Birgit Haas, Tobias Haas (Geschäftsführung), Uwe Maier (Vertriebsmanager DHL) Foto: DHL

Sie gehört zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post im Landkreis Rottweil, die Filiale im Edeka aktiv Markt Haas, im Schramberger Stadtteil Tennenbronn.









„Die Postfiliale im Ort ist sehr wichtig. Ich bin Familie Haas dankbar, dass sie über all die Jahre treu und perfekt unsere Post betreiben. Ein Dank geht auch an die Tennenbronnerinnen und Tennenbronner, die das Geschäft und Post nutzen und so unterstützen“, erklärte Tennenbronns Ortsvorsteher Manfred Moosmann in einer kleinen Feierstunde.