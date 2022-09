1 Schon wieder sorgt die Post in Schömberg für Ärger. Foto: Krokauer

Was ist nur los mit der Post? Die Diskussionen um den gelben Riesen nehmen in Schömberg kein Ende.















Link kopiert

Schömberg - Gemeinderätin Ulrike Mayrhofer (CDU) hat in der jüngsten Sitzung des Technik- und Umweltausschusses von Schömberg erneut die Zustände bei der Post beklagt. Bereits in der Vergangenheit gab es Beschwerden über den Service des gelben Riesen. "Es ist nicht besser geworden", sagte Mayrhofer in der Sitzung. Sie bedankte sich bei Bürgermeister Matthias Leyn, dass er in einem Brief an das Unternehmen die Zustände angesprochen habe. Der Rathauschef habe sich darin vehement dafür eingesetzt, dass sich die Zustände bessern, fügte sie bei einem Gespräch mit unserer Redaktion hinzu. Die Verhältnisse seien nicht länger akzeptabel, habe Leyn deutlich gemacht, wie Mayrhofer berichtete. Leyns Brief an die Post bestätigte auch Stefanie Stocker, Pressesprecherin der Gemeinde Schömberg, auf Nachfrage.

Nicht besser geworden

Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählte Mayrhofer vom Fall eines Mannes, der auf eine wichtige Vollmacht gewartet habe. Der Brief per Einschreiben sei von Pforzheim nach Schömberg gegangen und zehn Tage unterwegs gewesen. Ganze Stapel von Briefen seien eine Woche lang liegen geblieben. Sie selbst habe auf einen Brief aus Stuttgart acht Tage lang gewartet. Diese Zustände hätten die ganzen Sommerferien über schon angedauert und seien auch jetzt nicht besser geworden, klagte sie. Sie frage sich, wer dafür verantwortlich sei.

Mayrhofer ärgerte sich auch darüber, dass die Postfiliale in Schömberg mitunter geschlossen sei, obwohl sie eigentlich geöffnet sein müsste. Es gebe manchmal auch keinerlei Informationen darüber, warum die Filiale geschlossen sei.

Absicht dahinter?

Erneut forderte Mayrhofer, dass ein Vertreter der Post dem Gemeinderat von Schömberg persönlich Rede und Antwort stehen solle. Die Post habe einen Staatsvertrag und besitze ein Monopol, komme ihren Verpflichtungen aber nicht nach, echauffierte sie sich. Eine funktionierende Post gehöre zur Grundversorgung.

Das Unternehmen erhöhe das Porto. Gleichzeitig werde der Service immer schlechter. Sie frage sich mittlerweile, ob hinter diesem Handeln eine Absicht stecke. Andererseits würden die Aktionäre der Post riesige Ausschüttungen kassieren, monierte sie: "Wir sind nicht gewillt, das einfach so hinzunehmen." Das tue auch dem sozialen Frieden nicht gut, klagte Mayrhofer: "Wir haben den Eindruck, dass der ländliche Raum sehr zu kämpfen hat."

Landrat gefordert

Dabei sei Schömberg nicht die einzige Kommune, wo es so laufe, sagte Mayrhofer weiter. Sie findet deshalb, dass sich mit dem Thema der Landrat und der Kreistag beschäftigen müssten.

Und was sagt die Post selbst zu dem neuerlichen Ärger? "Tatsächlich hatte der Bereich Schömberg bis zum 15. August tageweise Personalprobleme. Wir bestreiten nicht, in der ersten Augusthälfte tageweise Schwierigkeiten mit der Zustellung in Teilen Schömbergs gehabt zu haben und bedauern dies ausdrücklich", äußert Marc Mombauer, Pressesprecher Regionale Kommunikation Süd bei der Post, auf Nachfrage unserer Redaktion. "In der jüngeren Vergangenheit ist dem Betrieb jedoch kein Fall bekannt, in dem die Post zehn Tage unterwegs war", nimmt er auf die Vorwürfe Bezug. Im schlechtesten Fall sollte am dritten Tag alles zugestellt worden sein. Und: Die Zustellsituation habe sich seit Mitte August deutlich beruhigt, äußert der Sprecher.

Schließungen kommuniziert

Zu der Kritik Mayrhofers, die Postfiliale habe geschlossen, obwohl sie eigentlich offen haben sollte, kann Mombauern nichts sagen. "Den Verantwortlichen ist keine Schließung aus der jüngeren Vergangenheit bekannt. Wohl aber hat es im August aufgrund der Urlaubszeit eingeschränkte Öffnungszeiten gegeben." Diese seien aber durch Aushänge der Mitarbeiter vor Ort sowie online kommuniziert worden. "Geschlossen war die Filiale tatsächlich am 20. und 22. Juli. Aber auch das wurde kommuniziert", unterstreicht Mombauer.

Aktuell seien drei Mitarbeiter in Schömberg im Einsatz. Weitere werden nicht gesucht, erklärt der Sprecher. "Interessierte können sich trotzdem gerne jederzeit per E-Mail an unsere Vertriebsleitung wenden: VL-Stuttgart@deutschepost.de", bietet er an.

Auch wenn Mombauer die Kritik aus Schömberg in Teilen zurückweist, möchte er – respektive "unser regionaler Politikbeauftragter", wie er sagt – das Gespräch mit der Gemeindeverwaltung suchen.

Übrigens: Ein Geschäftspartner, der die Postfiliale in Schömberg betreiben möchte, ist immer noch nicht gefunden. "Es laufen derzeit jedoch Gespräche", sagt Mombauer abschließend.

Info:

Geschichte

Bis 27. September 2021 betrieb eine Subunternehmerin die Filiale der Post in der Lindenstraße 22 in Schömberg. Danach war sie geschlossen. Erst am 6. Dezember eröffnete die Post die Filiale wieder in Eigenregie. Die Öffnungszeiten waren zunächst sehr eingeschränkt, wurden dann aber erweitert.