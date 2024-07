Post in Balingen: Hechinger Weiherschüler schauen sich im Postverteilzentrum um

HECHINGEN. Sechs Schülerinnen und Schüler der Hechinger Weiherschule haben das Postverteilzentrum in Balingen besucht.

Den Besuch organisiert hatten Standortleiterin Silke Pellizzari und ihrer Tochter Vanessa, die als Lehrkraft an der Weiherschule arbeitet. Die jungen Besucher wurden mit Shirts und Kappen der Deutschen Post ausgestattet und durften dann Pakete scannen und Briefe in den Spind stecken. In der Schule hatten sie bereits Brief an ihre Eltern geschrieben, die nun auf dem Postweg versendet wurden.

Als Belohnung für ihren Einsatz im Zustellstützpunkt gab es für die „Schüler-Postler“ von Silke Pellizzari eine kleine Geschenktüte, ehe sie zum Abschluss mit dem Fußzusteller auf Zustellung gehen durften. Sowohl für die Weiherschüler als auch für die Post-Mitarbeiter war dieser Besuch ein interessantes Erlebnis.