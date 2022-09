3 Immer wenn Jakob Geburtstag feiert, ist die Queen mit dabei – zumindest als Winke-Figur auf dem Gabentisch. Foto: Koch

Queen Elizabeth II. ist tot – selbst Menschen, die Adelshäusern kritisch gegenüberstehen und keine Freude an einschlägigen Artikeln der Regenbogenpresse haben, ließ diese Nachricht am Donnerstagabend nicht kalt. Ein Junge in Truchtelfingen ist besonders traurig.















Link kopiert

Albstadt-Truchtelfingen - Jakob Koch verbindet schon von Geburt an etwas mit der englischen Monarchin: Die beiden haben am selben Tag Geburtstag. Und so ist es im Hause Koch seit langem Tradition, am 21. April jedes Jahres auf dem Gabentisch des Juniors eine "Winke-Figur" der englischen Königin aufzustellen.

2018 – Jakob fieberte auf seinen siebten Geburtstag hin – schrieb er mit Hilfe der Eltern der Queen sogar einen Brief und lud sie zu seiner Geburtstagsparty nach Truchtelfingen ein. Da die Königin bekanntlich immer erst im Juni offiziell feierte, was dem englischen Aprilwetter geschuldet war, hätte sie ja Zeit haben müssen, mit Jakob gemeinsam zu feiern, so dachte sich der junge Truchtelfinger.

Ihre Majestät wäre gerne gekommen – hatte aber keine Zeit

Indes – sie musste mit Bedauern absagen. In dem Brief, den Jakob Koch erhielt, bekundete sie aber großes Interesse an der Tatsache, dass "Her Majesty" und Jakob am selben Tag Geburtstag feiern, wenn auch 85 Jahre zwischen den beiden liegen. Leider könne sie den Brief nicht selbst beantworten, bei mehreren Hundert Anschreiben täglich. Sie hatte aber eine ihrer "Ladies-in-waiting" – eine ihrer Hofdamen – mit einem persönlichen Schreiben beauftragt, sich auch für das beigefügte selbstgemalte Bild zu bedanken. Diesen Brief hält Jakob natürlich zu Hause in Ehren – und erst ist trotz der Absage der Queen treu geblieben.

Als es in der vierten Klasse galt, ein Referat über ein Lieblingsthema zu halten, kam für ihn nur eines in Frage: "Ich mach’ was über Großbritannien!" Dass der Lehrerin nach seinem Vortrag nichts anderes übrig blieb, als Jakob ein "Sehr gut!" auszusprechen, ist bei einem Großbritannien-Experten wie ihm selbstverständlich. Ebenso natürlich, dass der junge Fußballer des FC Pfeffingen den Inselstaat nicht nur wegen der Königin schon immer mochte, sondern weil England auch als das "Mutterland des Fußballs", seines Lieblingssports, gilt.

Beim Begräbnis wird er ihr Respekt zollen

Beim Nachfolger, Charles III., ist Jakob skeptisch: "Er könnte schon ein guter König werden, aber niemals so gut regieren wie die Queen!", ist sich Jakob sicher. Sicher ist auch, dass manchem der neue Text der Nationalhymne des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland noch lange schwer über die Lippen kommen wird. "God save the King", Gott schütze den König, lautet dieser mit der Einsetzung Charles’ III. nun. Mit Interesse wird der treuste Fan der Queen freilich auf jeden Fall die Feierlichkeiten zur Bestattung im Fernsehen verfolgen. Damit will der einnehmende junge Mann der Lebensleistung einer außergewöhnlichen Frau Respekt zollen.