1 Emma Weiß hofft, dass ihre CT-Werte bei den Corona-Tests bis zum Start der Aerials-Wetttbewerbe stabil bleiben. Foto: Weiß

Man hatte es befürchten müssen: Der am Dienstag gemeldete positive Corona-Test bei der Einreise nach China war der von Kunstspringerin Emma Weiß. Nun gibt es zumindest Teil-Entwarnung: Die Albstädterin kann – Stand jetzt – bei Olympia starten.















Link kopiert

Schon vor ihrer Abreise hatte Emma Weiß nach einer Corona-Infektion im November Probleme mit dem CT-Wert. In Deutschland muss dieser Wert über 30 liegen, bei Olympia in China aber über 40, damit der Test als negativ gilt. Der Wert gibt an, wie viele Durchgänge im Labor nötig sind, um das Coronavirus nachzuweisen. Je höher er liegt, desto geringer ist die Viruslast.

CT-Wert bei der Einreise zu niedrig

Bei Ski-Kunstspringerin Emma Weiß lag der Wert bei der Einreise wie befürchtet zu tief, allerdings über 30, weshalb sie zwar ins olympische Dorf gehen durfte, sich aber absondern musste. Bei zwei weiteren Tests lag der Wert über 35, damit steht einem Start zumindest – nach derzeitigem Stand – nichts mehr entgegen. Sie wird damit als sogenannter Close Contact geführt. "Das heißt, ich bin quasi in Quarantäne, darf aber fürs Training und den Wettkampf raus. Essen tue ich alleine im Zimmer", sagte die 22 Jahre alte Freestylerin.

Befürchtung schon bei DOSB-Meldung

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte am Dienstag einen weiteren Corona-Fall im deutschen Olympia-Team vermeldet, am Mittwoch aber mitgeteilt, dass sich der Befund nicht bestätigt habe. Einen Namen hatte der DOSB nicht genannt, da Emma Weiß aber vor ihrer Abreise von den Problemen bei Tests berichtet hatte, war die Befürchtung groß, dass es ausgerechnet die Albstädterin sein würde.

Zwei Test täglich

Zweimal täglich wird Weiß nun getestet. Je nach Entwicklung der Ergebnisse ist es aber noch möglich, dass sie als positiver Fall eingestuft wird. "Ich hoffe einfach, dass alles klappt und ich am Wettkampf teilnehmen kann", sagte Weiß. In China will die Athletin in der Disziplin Aerials an den Start gehen. Die Qualifikation dazu findet am 13. Februar statt.

Infektion vom November macht zu schaffen

Die Sportlerin vom Freestyle Club Zollernalb kämpft mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Seit ihrer Erkrankung im November fallen ihre PCR-Tests immer mal wieder positiv aus. Der sogenannte CT-Wert ist mitunter zu niedrig. So auch bei der Einreise nach China. "Die Ärzte wissen auch nicht, warum das bei mir so lange dauert. So einen Fall haben die Ärzte auch noch nie gehabt", sagte Weiß.

Tagelange Zitterpartie

Nach einer tagelangen Zitterpartie hatte sie die Reise nach China am Montagabend angetreten. Ursprünglich hatte sie sich dort schon eine Woche zuvor akklimatisieren und auf den Aerials-Wettbewerb vorbereiten wollen. Doch stattdessen stand sie tagelang zwischen Hoffen und Bangen, weil nach ihrer Corona-Infektion vor dem Saisonauftakt Ende November ihre Nachwirkungen hatte. Zwar waren keine körperlichen Auswirkungen zu spüren, doch ihr CT-Wert bei den PCR-Coronatests schwankte immer wieder und wollte einfach nicht steigen.

Anreise mit Verzögerung

Denn um in Richtung Peking starten zu dürfen, musste der Wert an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über der 35er-Marke liegen. Erst am Sonntagabend erhielt sie die Bestätigung, am Montagmorgen um 7 Uhr ihre "Green-Card" für Olympia und damit grünes Licht für die Reise. In Peking darf man sich im Olympischen Dorf nur frei bewegen, wenn der CT-Wert über 40 liegt.

Zwischen Hoffen und Bangen

"Meine Gefühlslage ist im Moment ziemlich zwiegespalten", hatte Emma Weiß vor der Abreise gesagt, „Einerseits bin ich erleichtert und freue mich auf die Spiele, andererseits bin ich ziemlich nervös und angespannt, weil ich nicht weiß, was mich in China erwartet." Ihre Befürchtungen haben sich glücklicherweise nur zum Teil als berechtigt erwiesen. Ganz über den Berg wird sie aber wohl erst sein, wenn am 13. Und 14. Februar der Wettbewerb absolviert ist.