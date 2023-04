2 Treffen in Berlin: Unternehmer Martin Herrenknecht (links) und Patrick Graichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Foto: Herrenknecht AG

Windräder? Ja, aber nicht im Schwarzwald. Sonnenkraft? Nur im Sommer wirklich ertragreich. Aus Sicht von Martin Herrenknecht führt der Weg zur Energiewende unter die Erde. Der Tunnelvortriebsspezialist sieht in der Tiefengeothermie viele Vorteile, während die Angst vor Schäden unbegründet sei. Doch gebe es noch viel zu tun.

Vielversprechender Besuch in Berlin: Herrenknecht war jüngst mit einer Firmendelegation zu einem Gespräch bei Patrick Graichen. Der Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium ist die Top-Adresse, wenn es um Fragen der Energiewende geht, er gilt als wichtigster Ansprechpartner von Ressortchef Robert Habeck bei diesem Thema. Herrenknecht reiste nach eigenem Bekunden zufrieden heim nach Schwanau: Man habe in Berlin „positive Signale“ erhalten, „dass es nun in der Geothermie vorangehen wird“, erklärt der Unternehmenschef gegenüber unserer Redaktion.

Oberrheingraben besonders geeignet: Bei der Tiefengeothermie wird – stark vereinfacht gesagt – heißes Wasser aus mehreren Kilometern Tiefe an die Oberfläche geholt, wo es dann direkt ins Wärmenetz eingespeist oder zur Stromerzeugung genutzt wird. Der Oberrheingraben sei eine der Regionen Deutschlands, die aufgrund ihrer Geologie besonders gut für diese Art der Energiegewinnung geeignet sei. „Wir sitzen hier in der Ortenau auf einer Wärmflasche“, erklärt Herrenknecht bildhaft. Insbesondere in Zeiten der Energiekrise sei es wichtig, heimatnahe Energie zu produzieren und diese zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung zu stellen. Wie berichtet, hat zuletzt auch Landrat Frank Scherer wiederholt für Tiefengeothermie in der Region geworben.

Viele Jahre Erfahrung: Selbstredend hat Herrenknecht bei der Förderung der Geothermie auch das Geschäft im Blick: Seine Maschinen bohren längst nicht mehr nur in der Horizontalen. Bereits 2005 wurde die Herrenknecht Vertical GmbH gegründet, eine Hundert-Prozent-Tochter des Familienunternehmens. Seitdem ging es Firmenangaben zufolge mit Herrenknecht-Gerät bei verschiedenen Geothermie-Projekten in ganz Deutschland schon mehr als 60 000 Meter in die Tiefe. Mittlerweile seien sogar Bohranlagen mit Elektro-Antrieb im Einsatz. Am Firmensitz in Schwanau werde ständig weiter geforscht und entwickelt, etwa geräuscharme Maschinen zum Einsatz in urbanen Gebieten.

Betreiber zeigen Interesse: Herrenknecht liefert „nur“ das Werkzeug, umsetzen müssen die Projekte andere. Deshalb ist für den Ingenieur klar: „Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber sind entscheidend für den erfolgreichen Ausbau der Geothermie.“ Am Oberrhein untersucht beispielsweise Badenova neben einem Projekt in Freiburg auch mögliche Projekte in der südlichen Ortenau. Auch andere Firmen beschäftigen sich aktuell intensiver mit Projekten im Rheingraben.

Schäden ließen sich vermeiden:Staufen ist synonym für ein aus dem Ruder gelaufenes Geothermie-Projekt. Die Breisgau-Städtchen schaffte es mit seinen von Hebungsrissen durchzogenen Häusern zu trauriger Berühmtheit – und wird von Kritikern gerne als abschreckendes Beispiel herangezogen. Herrenknecht kann die Bedenken in der Bevölkerung nachvollziehen. Schäden wie in Staufen seien aber vermeidbar, vor allem weil dort „gravierende Fehler“ gemacht worden seien – und zwar im oberflächennahen Bereich, was eine Vergleichbarkeit mit der Tiefengeothermie nur bedingt zuließe. Der 80-jährige Unternehmer meint: „Wer auf erfahrene Bohrunternehmen setzt, neue Technologien einsetzt und Vorgaben einhält, der kann die Risiken der Tiefengeothermie deutlich verringern.“

Noch einige Hürden: „Damit die Zeitenwende im Energiesektor gelingt, benötigen wir eine langfristig angelegte Ausbaustrategie“, ist Herrenknecht überzeugt. Bislang sei man eher im Manufakturbetrieb – es gäbe zwar einige Einzelprojekte, diese reichten aber nicht aus, um das Ziel der Bundesregierung zu erfüllen. Wie nahezu überall fehle es zudem auch in diesem Bereich an Fachkräften. Im September soll deshalb eine Bohrtechnik-Schulung mit Fokus auf Geothermie bei Herrenknecht in Schwanau stattfinden.

Die Pläne der Bundesregierung

Die Bundesregierung will das Potenzial der Tiefengeothermie künftig stärker nutzen, plant dazu einen Geothermie-Gipfel. Bis zum Jahr 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Um dies zu erreichen, sollen mindestens 100 zusätzliche geothermische Projekte angestoßen werden, heißt es in einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums.