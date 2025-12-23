Positive Nachrichten: Ein kleines Weihnachtswunder im Problemhaus in Klosterreichenbach

Kurz vor Weihnachten gibt es positive Nachrichten aus der Problemimmobilie in Klosterreichenbach: Die Heizung läuft – und eine kleine Weihnachtsfeier gab es dort jetzt auch.
Die Negativschlagzeilen über das Problemhaus in Klosterreichenbach haben sich jüngst überschlagen. Jetzt gibt es von dort – rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest – aber auch einmal Positives zu berichten: Seit Ende vergangener Woche läuft die Heizung und die dort untergebrachten – fast ausnahmslos ukrainischen – Familien wurden darüber hinaus mit einer kleinen Weihnachtsfeier im Hof erfreut.