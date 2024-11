Positive Bilanz zur 25. Chrysanthema: OB Markus Ibert hat „die Stadt noch nie so voll gesehen“

OB Markus Ibert hat „die Stadt noch nie so voll gesehen“

1 Vor allem mit den Besucherzahlen am Eröffnungswochenende, hier der Sonntag, ist die Stadtverwaltung sehr zufrieden. Foto: /Baublies

Das Lahrer Rathaus zieht eine rundum positive Bilanz zur 25. Chrysanthema. Das gute Wetter und das kompakte Programm in zwei Wochen machen die Organisatoren als Hauptgründe aus.









„Besuchermagnet“, „Aushängeschild“, „Gewinnbringendes Großevent“ – die Vertreter der Stadt kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, so gut fanden sie die Jubiläumsausgabe der Chrysanthema. „Ich bin extrem begeistert“, bilanzierte OB Markus Ibert am Montagnachmittag aufrichtig strahlend. Seit 30 Jahren kenne er die Stadt inzwischen, doch „ich habe sie noch nie so voll gesehen“, freute sich der Rathauschef.