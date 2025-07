Der Verein konnte wieder eine durchweg positive Bilanz ziehen, der Besuch war gut, die Angebote wurden auch gut angenommen. Nicht zuletzt spielte meist das Wetter mit.

Ein neues Angebot war am Samstagabend die Sunset-Party zum „Feiern für alle Generationen“ als Ersatz für die bisherige Kultkneipen-Party. Die neue Veranstaltung begann relativ früh, die Besucher kamen aber wie gewohnt doch wieder später. Zum Sonnenuntergang war dann reger Betrieb bei sommerlichem Wetter in und um das Festzelt. In der Nacht wurde es zwar etwas kühler, doch dann konnten die Besucher kurzerhand in das Festzelt umziehen.

Spannend war es bereits am Freitagnachmittag beim Elfmeter-Cup. In einem knappen Finale siegte schließlich „Bodo Bentlin with Cousins“ vor Brettle-Club. Auf reges Interesse bei den Nachwuchs-Spielern stieß die Fußballschule mit viel Spaß am Samstag. In gewohnten Bahnen und wieder bei schönem Wetter verlief dann der Sonntag am und auf dem Schönenbacher Sportplatz. Neben dem Frühschoppen des Musikvereins Schönenbach gab es verschiedene Fußballspiele.

Ein besonderes Highlight war eine spannende Begegnung von zwei Landesliga-Mannschaften bei einem Testspiel vor Saisonbeginn. Sieger wurde hier der Landesliga-Aufsteiger SV Aasen mit 6:4 Toren gegen den SV Zimmern. In der Halbzeitpause dieses Spiels gab es auch noch eine kleine Aufführung der Gruppe „Tanzen für Kids“ der Sportfreunde, die von den zahlreichen Zuschauern mit Applaus und einer Zugabe belohnt wurde.

Gefragt war auch wieder das kulinarische Angebot der Sportfreunde.

Und zum Abschluss des Festes gab es am Montag klassische Hausmannskost mit dem Handwerkervesper. Auch hier herrschte reger Betrieb. Für die musikalische Umrahmung des Abends mit Verlosung der Tombola sorgten dann die „Stuwehocker“.

Und so konnte am Ende Sprecher Horst Hettich eine durchweg positive Bilanz von diesem sommerlichen Sportfest ziehen.