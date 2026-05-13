Positive Bilanz: So läuft es beim TuS Gutach

Die Generalversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) stand im Zeichen des 125-jährigen Bestehens. „Unser Verein ist für sein Alter erstaunlich gut in Form“, stellte Vorsitzender Martin Heinzmann zu Beginn der Versammlung fest. Und auch er feierte, wurde Heinzmann doch am 8. Mai vor 34 Jahren zum ersten Mal Vorsitzender. Im Rückblick auf 2025 ging er vor allem auf die wesentlichen Aufgaben eines Sportvereins ein.

„Unser Motto: ’wir bewegen…’ schreiben wir uns nach wie vor auf die Fahnen und können mit Stolz behaupten, für jeden zwischen zwei und 98 Jahren ein passendes sportliches Angebot zu bieten“, so Heinzmann. Der TuS hat mittlerweile 1363 Mitglieder, und das ist bei rund 2400 Gutacher Einwohnern mehr als die Hälfte aller Gutacher. Allerdings strahlt das Angebot des Vereins auch auf das Umland aus. Vor allem die niedrigen Mitgliedsbeiträge von 40 Euro für Erwachsene geben dem TuS Gutach ein Alleinstellungsmerkmal.

Beitrag ein Erfolgsgrund, sorgt aber auch für Kritik

„Wir wollen allen, die gerne Sport treiben, die Möglichkeit dazu bieten – und das bei einem bewusst gewählten niedrigen Mitgliedsbeitrag.“ Der, so Kassierer Alexander Wöhrle in seinem Kassenbericht, sorgt bei umliegenden Sportvereinen ab und an für Kritik, „doch so lange unsere finanzielle Lage dies erlaubt, halten wir daran fest“. Die letzte Beitragserhöhung liegt bereits 15 Jahre zurück. Zwar musste Wöhrle im Kassenbericht ein kleines Minus ausweisen, doch das entstand lediglich durch eine Überschneidung von Einnahmen und Ausgaben in verschiedenen Wirtschaftsjahren. „Der TuS Gutach steht finanziell auf soliden Beinen und gibt dies in Form von Anschaffungen von Bekleidung, Sportgeräten oder Übernahme von Fahrtkosten an seine Mitglieder weiter“, so der Kassierer, und dankte ausdrücklich allen Sponsoren, bei denen der TuS immer auf offenen Ohren stößt.

Die Abteilungsleiter der Bereiche Turnen, Handball und Ski blickten auf eine erfolgreiche Saison zurück, die die Handballer der ersten Herrenmannschaft mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga krönten. Die Skifahrer verzeichneten nicht nur eine Rekordbeteiligung bei den Skikursen, sondern stellten mit Alessia Panduritsch und Paul Hartmann auch die Schwarzwald-Meister. Die zahlenmäßig größte Abteilung stellen die Turner dar, deren Aktivitäten sich vor allem auf den Breitensport beziehen.

Jugendrat des TuS stellt sich neu auf

359 Mitglieder des TuS Gutach sind unter 18 Jahre alt, so dass die Jugendleitung ebenfalls mit Stolz von „Gutachs größter Jugendbewegung“ spricht. Marie Weigold und Dominik Rall wurden in der Jugendversammlung zuvor als neue Leiter gewählt. Ebenfalls in der Jugendversammlung wurden Nora Schillinger, Ben Hildbrand, Julian Lehmann, Carlo Albrecht, Mia Wöhrle und Selina Wöhrle in den Jugendrat gewählt, nachdem Hannah Heinzmann und Johannes Hartmann ausgeschieden waren.

Im Anschluss wurde zu einem Helferfest eingeladen, um sich bei allen, die das große Rad am Laufen halten, zu bedanken. „Denn ohne euch wäre ein solch umfangreiches Angebot nicht möglich“, schloss Vorsitzender Martin Heinzmann.

Sterne des Sports

Besonders hob Marie Weigold die Auszeichnung „Sterne des Sports“ hervor. Hier hatte sich der TuS Gutach mit seinen Schwimmkursen beworben und den ersten Platz erreicht. „Rund 400 Kinder haben mit dem TuS Schwimmen gelernt“, so Weigold.