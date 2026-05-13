Positive Bilanz: So läuft es beim TuS Gutach

DerTuS zog bei seiner Hauptversammlung eine überwiegend positive Jahresbilanz 2025. Man sei „für sein Alter erstaunlich gut in Form“, sagte Vorsitzender Martin Heinzmann.
Die Generalversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) stand im Zeichen des 125-jährigen Bestehens. „Unser Verein ist für sein Alter erstaunlich gut in Form“, stellte Vorsitzender Martin Heinzmann zu Beginn der Versammlung fest. Und auch er feierte, wurde Heinzmann doch am 8. Mai vor 34 Jahren zum ersten Mal Vorsitzender. Im Rückblick auf 2025 ging er vor allem auf die wesentlichen Aufgaben eines Sportvereins ein.