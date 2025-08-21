Positive Bilanz: Mehr als 1000 Besucher bei „Theater im Hof“

Mit einem Akkordeon-Solokonzert ging die Sommersaison im „Theater im Hof“ erfolgreich zu Ende. Die Bilanz kann sich sehen lassen.

Das Finale mit der bekannten Schweizer Akkordeonistin Viviane Chassot war ein ganz erstaunlicher Abend. Die Musikerin ist bekannt geworden, weil sie Klaviermusik für Akkordeon adaptiert. Stilgemäß hat sie ihr Recital mit Bach begonnen und mit der Aria aus den Goldberg-Variationen beendet – eine gelungene Anknüpfung an das Goldberg-Projekt des Streichtrios um Alfredo Ferre, das wenige Tage zuvor im Hof zu hören war.

Beide Abende mit Chassot waren ausverkauft, am zweiten mussten sogar noch Stühle dazu gestellt werden. In ihrem Programm „Folk flow“ hat die in Basel lebende Akkordeonistin Bekanntes und weniger Bekanntes, Stücke von Piazzolla und Satie irisch-bretonischer Folkmusik gegenübergestellt.

Konzerte sind ein Schwerpunkt

Chassot, die alle Ansagen in Mundart machte und ihr besonderes Instrument vorstellte – ein italienisch-russisches Exemplar, von dem es nur vier auf der ganzen Welt gibt – sorgte für Emotionen und Hörerlebnisse. Dorothea Koelbing Bitterli vom „Theater im Hof“ staunte nur so über die Konzentration im Publikum, über die große Aufmerksamkeit und den Chassot sehr zugewandten Applaus.

Mit der Akkordeonistin Viviane Chassot klang der erfolgreiche Sommer im Riedlinger Theater im Hof aus. Foto: Dorothea Koelbing Bitterli

Die Konzerte, gerade weltmusikalische Projekte, sind neben literarischen Abenden immer ein Schwerpunkt der Theatermacher Dieter Bitterli und Dorothea Koelbing Bitterli. Das war auch in dieser Spielzeit wieder so, wo auf vielfachen Wunsch der Cellist Alfredo Ferre mit Bachs Goldberg-Variationen noch mal in den Hof kam. Diese Wiederaufnahme hat viele Leute angesprochen, die bezaubert waren von der Hingabe des Künstlers und der großen Ausstrahlung der Bachschen Musik.

Das „Theater im Hof“ ist stets für Experimente zugänglich. Eine Matinee von Ferre mit Cello, Klangschalen, Ambient Electronic und Loops ermöglichte eine eher meditative Musikreise, inspiriert durch Naturerlebnisse, zu der auch viele Leute kamen: ein stilles Konzert, aber sehr intensiv.

Flamenco anders als gewohnt

Der Auftakt mit dem Duo Mael und Arthur Bacon brachte Flamenco etwas anders als gewohnt. Die Idee dahinter war, die spanischen Klänge mit heutiger Musik zu verknüpfen. Das Publikum erlebte eine geglückte Fusion.

„Was das ,Theater im Hof’ immer wieder und immer mehr ausmacht, ist die Vielfältigkeit des Programms, unterschiedlichste Arten von Veranstaltungen, so dass eine Wachheit und Neugier auf Unbekanntes entsteht“, meint Koelbing Bitterli in ihrem Rückblick.

Diese Vielfalt und die unterschiedlichen Welten sind auch wichtig für einen erfolgreichen Programmansatz, weil das Publikum nicht immer das gleiche ist. Zwar gibt es ein Stammpublikum, aber auch Besucher, die sich ganz speziell Abende aussuchen. Solche sind beispielsweise die Literaturfreunde, die wissen, dass es bei Bitterlis immer niveauvolle Lesungen gibt.

Sehr gut besuchte Lesung

Dieses Mal wieder mit dem „Dreamteam“ Jens Harzer und Marina Galic. Die beiden Schauspieler waren beeindruckend und die Zuhörer konnten bei dem gelesenen Theaterstück „Saul“ von Botho Strauß Bilder und Szenen vor sich sehen – so kongenial verstehen es Harzer und Galic, die Figuren im Stück, das sie vor einem Jahr bei den Salzburger Festspielen erstaufführten, lebendig umzusetzen.

Zum wiederholten Mal saß Margret Greiner unter der Kastanie, ihre Lesung war mit 70 Zuhörern sehr gut besucht. Greiner kann ihre Bücher, meist Biografien über Frauen, gut präsentieren und ist immer bereit für ein aufschlussreiches Publikumsgespräch.

„Etwas total anderes“, sagt Koelbing, war der Literaturabend mit Marion Poschmann: keine Erzählbiografie wie bei Greiner, sondern ein rein literarischer Text, eine Erzählung im Versmaß. 80 Leute im Hof – und das, wenn Lyrik angekündigt wird.

Ihr Publikum fanden auch der amüsante Chanson-Abend von Sebastian Krämer und das Gastspiel des Kinder- und Jugendtheaters Eukitea, dessen Theaterstück mit Handpuppen und Musik vom Abenteuer des Friedens handelte. Kinder sind Koelbing wichtig als „das Publikum von heute und morgen“.

Ohne das Team geht es nicht

Bei ihrer positiven Bilanz der 34. Saison verweist sie auf einen Beitrag der Pro Regio Sparkassenstiftung und das große Engagement der Vereinsmitglieder, die ehrenamtlich die Veranstaltungen mittragen, bei der Organisation und der Durchführung der Abende „unersetzlich sind“: „Ohne dieses über die Jahre zusammengewachsene Team wäre das Programm in diesem Umfang nicht möglich“, betont Koelbing.