Positive Bilanz: Mehr als 1000 Besucher bei „Theater im Hof“

Mit einem Akkordeon-Solokonzert ging die Sommersaison im „Theater im Hof“ erfolgreich zu Ende. Die Bilanz kann sich sehen lassen.
Das Finale mit der bekannten Schweizer Akkordeonistin Viviane Chassot war ein ganz erstaunlicher Abend. Die Musikerin ist bekannt geworden, weil sie Klaviermusik für Akkordeon adaptiert. Stilgemäß hat sie ihr Recital mit Bach begonnen und mit der Aria aus den Goldberg-Variationen beendet – eine gelungene Anknüpfung an das Goldberg-Projekt des Streichtrios um Alfredo Ferre, das wenige Tage zuvor im Hof zu hören war.