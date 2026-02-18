Positive Bilanz: Bibliothek Steinen mit mehr Ausleihen

Vor allem bei den lesebegeisterten Kindern bis zwölf Jahren gibt es einen deutlichen Anstieg.

Die Gemeindebibliothek Steinen wurde auch 2025 rege genutzt. Nachdem die Ausleihzahlen bereits 2024 gestiegen sind, freut sich die Bibliotheksleiterin Susanne Goth zusammen mit ihren Kolleginnen über eine weiter positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Insgesamt stiegen die Ausleihen um drei Prozent an. Besonders geprägt ist diese positive Entwicklung durch einen deutlichen Anstieg bei den lesebegeisterten Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren. Insgesamt nutzten 8719 Besucher die Bibliothek – eine Steigerung um 1075 Personen im Vergleich zum Vorjahr.

Das umfangreiche Angebot für Kinder, insbesondere im Kindergarten- und frühen Grundschulalter, findet großen Anklang. Gefragt sind vor allem die Tonies, deren Bestand die Bibliothek kontinuierlich ausbauen möchte, teilt die Gemeinde mit.

Tonies sind stärker gefragt, DVDs nicht mehr

Die detaillierten Zahlen der Entleihungen zeigen, dass insbesondere Kinder- und Jugendliteratur sowie Comics stark nachgefragt werden. Im Gegenzug hat sich das Bibliotheksteam entschieden, DVDs für Erwachsene und Jugendliche aus dem Sortiment zu nehmen.

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es weiterhin Herausforderungen: Das bestehende Platzproblem erfordert ein regelmäßiges Aussortieren, um Platz für neue Medien zu erhalten. Auch der im Gebäude nicht vorhandene barrierefreie Zugang wird immer wieder von Familien mit Kinderwagen oder älteren Menschen mit Rollatoren vermisst.

Auch im neuen Jahr wird Bibliotheksmitarbeiterin Katja Widmer die Betreuung der Schulklassen übernehmen, die mit ihren Lehrkräften regelmäßig die Bibliothek besuchen. „Mit diesem Angebot für die Schulen, die durch das Engagement von Frau Widmer außerhalb der Öffnungszeiten möglich sind, erreichen wir auch Kinder aus Familien, die sonst keinen Zugang zu Büchern und Medien erhalten“, ist sich Bürgermeister Gunther Braun sicher. Derzeit besuchen 16 Klassen regelmäßig die Bibliothek.

Zudem nimmt die Bibliothek wieder am bundesweiten Leseförderprogramm „Lesestart 1-2-3“ teil, das vom Bundesministerium für Bildung und der Stiftung Lesen gefördert wird. Familien mit Kindern im Alter von einem bis drei Jahren erhalten bis Ende 2026 Lesestart-Buchgeschenke bei teilnehmenden Kinder- und Jugendarztpraxen sowie in Bibliotheken.