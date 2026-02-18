Positive Bilanz: Bibliothek Steinen mit mehr Ausleihen

Vor allem bei den lesebegeisterten Kindern bis zwölf Jahren gibt es einen deutlichen Anstieg.
Die Gemeindebibliothek Steinen wurde auch 2025 rege genutzt. Nachdem die Ausleihzahlen bereits 2024 gestiegen sind, freut sich die Bibliotheksleiterin Susanne Goth zusammen mit ihren Kolleginnen über eine weiter positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Insgesamt stiegen die Ausleihen um drei Prozent an. Besonders geprägt ist diese positive Entwicklung durch einen deutlichen Anstieg bei den lesebegeisterten Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren. Insgesamt nutzten 8719 Besucher die Bibliothek – eine Steigerung um 1075 Personen im Vergleich zum Vorjahr.