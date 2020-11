Positiv auf Covid-19 Mitarbeiter des Meßstetter Rathauses infiziert

Am Sonntagabend hat eine Person, die im Rathaus Meßstetten arbeitet, ihr positives Covid-19-Testergebnis erhalten und sofort die Stadtverwaltung Meßstetten informiert. Noch am Freitag hatte die Person an einer Haushaltsbesprechung mit "nahezu der kompletten Führungsriege" der Stadtverwaltung teilgenommen - allerdings im großen Sitzungssaal und unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln, wie Thorsten Steidle, Pressesprecher der Stadt Meßstetten, berichtet. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sind nun alle Kontaktpersonen, die länger als 15 Minuten und näher als 1,5 Meter mit der erkrankten Person in einem Raum waren, in häuslicher Quarantäne - fünf Personen insgesamt. Weitere neun Personen, die an dem Gespräch teilgenommen hatten, tragen vorsorglich eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil - so habe es das Gesundheitsamt angeraten. Mit Bürgern habe die erkrankte Person beruflich keinen Kontakt gehabt, so Steidle. Alle Personen, mit denen die betroffene Person in den vergangenen Tagen zu tun hatte, würden aber informiert.

Sitzungen fallen aus