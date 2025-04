1 Fachkundige Beamten nehmen am „Car-Friday“ aufgemotzte Autos ganz genau unter die Lupe und überprüfen sie auf illegale Umbauten oder nicht-genehmigte Veränderungen. Foto: / Kästle

Röhrende Motoren, quietschende Reifen – die Poser- und Tuningszene wird es in der Ortenau am „Car-Friday“ wohl wieder krachen lassen. Manchen könnten Umbauten am Auto dabei teuer zu stehen kommen.









Der Karfreitag hat sich in der Tuner- und Poserszene als Startschuss in die Saison etabliert. Unter dem Titel „Car-Friday“ – also dem Kunstwort aus den englischen Begriffen für Auto und Freitag – fand beispielsweise vergangenes Jahr in Offenburg ein Treffen mit rund 250 Fahrzeugen statt.